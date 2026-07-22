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لال چوک اننت ناگ میں حملے کے بعد ڈی جی پی اور آئی جی پی کشمیر کا دورہ، سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا
واقعے کے بعد پورے لال چوک اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔
Published : July 22, 2026 at 5:57 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) نلین پربھات اور انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) کشمیر نے منگل کے روز اننت ناگ کے مصروف تجارتی مرکز لال چوک کا دورہ کیا، جہاں دن دہاڑے دہشت گردوں کی فائرنگ میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔
سینئر پولیس افسران نے جائے وقوعہ کا تفصیلی معائنہ کیا اور وہاں موجود اعلیٰ و ضلعی پولیس افسران سے سکیورٹی صورت حال، حملے کی نوعیت اور جاری تحقیقات کے بارے میں مکمل بریفنگ حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے حملے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے علاقے میں نافذ کیے گئے سکیورٹی انتظامات کا بھی معائنہ کیا اور افسران کو ہدایت دی کہ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔
واضح رہے کہ منگل کی دوپہر لال چوک اننت ناگ میں دہشت گردوں نے ایک پولیس اہلکار کو نشانہ بناتے ہوئے اس پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ حملے کے فوراً بعد زخمی اہلکار کو تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کی بھرپور کوششوں کے باوجود وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا۔
واقعے کے بعد پورے لال چوک اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ پولیس، فوج اور نیم فوجی دستوں نے مشترکہ طور پر علاقے کا محاصرہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر تلاشی اور سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ داخلی و خارجی راستوں پر اضافی ناکے قائم کیے گئے ہیں جبکہ مشتبہ افراد کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے جائے وقوعہ اور اطراف کے علاقوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج، تکنیکی شواہد اور دیگر اہم معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ تفتیشی ٹیمیں مختلف زاویوں سے معاملے کی تحقیقات میں مصروف ہیں تاکہ حملے کے پس پردہ سازش کو بے نقاب کیا جا سکے۔
ڈی جی پی نلین پربھات نے موقع پر موجود افسران کو ہدایت دی کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والے پولیس اہلکار کی قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملے پولیس کے حوصلے پست نہیں کر سکتے اور دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔
آئی جی پی کشمیر نے بھی متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تحقیقات کو تیز رفتار بنایا جائے اور واقعے میں ملوث عناصر کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیاں مکمل طور پر چوکس ہیں اور کسی بھی تخریبی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
مختلف حلقوں نے بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے اور جاں بحق کی قربانی کو سلام پیش کیا ہے۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حملے میں ملوث دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
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