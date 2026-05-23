وادی بھر میں امیر کبیر میر سید علی ہمدرانیؒ کے عرس کا خاص اہتمام، خانقاہ معلیٰ سرینگر میں لوگوں کا ہجوم
آج وادی بھر میں حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدرانیؒ کا 661 واں سالانہ عرس پاک منایا جا رہا ہے۔
Published : May 23, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 10:03 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر سمیت وادی بھر میں آج سنیچر کے روز بلند پایہ ولی کامل اور بانی مسلمانی حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدرانیؒ کا 661 واں سالانہ عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تاریخی خانقاہ معلیٰ فتح کدل سرینگر میں آستانے پر یکم ذی الحجہ سے ہی لوگ ہجوم در ہجوم حاضری دے رہے ہیں اور وہاں نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں۔ ان ایام میں عقیدت مند خاص طور سے ختمات المعظامات اور ان کے لکھے ہوئے مشہور وظیفے 'اوراد فتحہ' کا ورد کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رح کا خاندان حضرت امام حسین علیہ سلام سے ملتا ہے اور وہ انہیں کے اولادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانیؒ نے ایران کے شہر ہمدان سے تشریف لاکر وادی کشمیر میں اسلام کی بنیاد ڈالی۔
انہوں نے اپنے ساتھ سات سو سعادات لا کر وادی کشمیر کے لوگوں کو دین اسلام سے ساتھ ساتھ ہنرمندی اور مختلف فنون کے ساتھ روزگار کے مواقعے فراہم کیا۔ اسے سے کشمیر کے لوگوں دستکاری سمیت مختلف شعبوں میں نابغہ روزگار بن گئے اور آج بھی کشمیر میں میں ان سکھائے گئے مختلف ہنر اور فنون کے جوہر موجود ہیں۔
لوگ انہوں کشمیر میں حضرت امیر کے نام سے پکھار تے ہیں اور ان تہیں کافی عقیدت و احترام رکھتے ہیں، جب کہ ان کے آنے سے پہلے وادی میں کوئی مشہور دستکاری یا فن موجود نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانیؒ نے وادی کشمیر کا رخ کیا تو یہاں کے لوگوں کو دین ملنے کے ساتھ ساتھ ان کی قسمت بھی بدل گئی۔ اہل کشمیر آج بھی انہیں کافی یاد کرتے ہیں اور ان کے سالانہ عرس پر ان کے آستانے پہ حاضری دے کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
