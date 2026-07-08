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ٹھیکہ داروں کی ہڑتال سے جموں و کشمیر میں ترقیاتی کام ٹھپ، حکومت اور کنٹریکٹروں میں ٹکراؤ برقرار
قیمتوں میں اضافے، خام مال کی قلت، زیر التوا ادائیگیوں اور مالیاتی مسائل پر تنازع کے باعث ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہیں۔
Published : July 8, 2026 at 8:27 PM IST
سرینگر: ایران اور امریکہ - اسرائیل جنگ کی وجہ سے خام مال کی قیمتوں میں اضافے، کان کنی کے مواد کی عدم دستیابی، زیر التوا ادائیگیوں اور مالیاتی و ٹریژری نظام میں تبدیلیوں پر جموں کشمیر حکومت اور ٹھیکہ داروں کے درمیان جاری تنازع کے باعث یونین ٹیریٹری میں ترقیاتی اور تعمیراتی کام متاثر ہو گئے ہیں۔
ٹھیکہ داروں کی ہڑتال کے باعث سڑکوں کی میکڈمائزیشن، پلوں اور سرکاری عمارتوں کی تعمیر کا کام رک گیا ہے، حالانکہ حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 33,127 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔
جموں و کشمیر سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی (JKCCC) کے چیئرمین غلام جیلانی پرزہ کا کہنا ہے کہ "حکومت نے ریت، بجری، پتھر اور دیگر کان کنی کے مواد نکالنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔" انہوں نے کہا کہ "ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر ضلع میں خام مال کے ذرائع کی نشاندہی کی جائے تاکہ ہمیں رائلٹی رسیدیں اور جی ایس ٹی بل مل سکے، جس کے بعد ٹریژری سے ہماری ادائیگیاں ممکن ہوں۔" انہوں نے کہا کہ "جب خام مال ہی دستیاب نہیں تو منصوبوں پر کام کیسے کیا جائے۔" ان کے مطابق تمام 20 اضلاع میں کام بند کر دیا گیا ہے۔
پرزہ نے حکومت سے زیر التوا بلوں اور سیکورٹی ڈپازٹس کی بروقت ادائیگی یقینی بنائے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا: "مالیاتی اور ٹریژری طریقہ کار میں حالیہ تبدیلیوں پر نظرثانی کی جائے اور سی ڈی آر اور بینک گارنٹی سے متعلق مسائل بھی حل کرے۔"
سرمائی دارالحکومت کا حال بھی مختلف نہیں
جموں کے ایک سینئر ٹھیکہ دار، سی پی گپتا، نے دعویٰ کیا کہ جموں خطے میں کان کنی کے مواد کے حصول میں کشمیر کے مقابلے میں زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جموں میں ایک "مائننگ مافیا" سرگرم ہے، جس نے کان کنی کے مواد کی اپنی قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں اور اپنے ہی اصول نافذ کر رکھے ہیں۔ ان کے مطابق "رشوت دیے بغیر ٹھیکہ داروں کو اپنے کرشرز اور ہاٹ مکس پلانٹس چلانے کے لیے ایک ٹرالی مواد بھی نہیں ملتا۔"
گپتا نے کہا کہ مالیاتی اور ٹریژری نظام میں تبدیلیوں نے جموں کے ٹھیکہ داروں کو بھی شدید متاثر کیا ہے، لیکن حکومت میں کوئی ان کی بات سننے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ منتخب حکومت کو عوامی مفاد میں فیصلے کرنے چاہئیں، مگر اس نے ہمیں بے بس چھوڑ دیا ہے۔
احتجاج کی بنیادی وجہ
کشمیر ہاٹ مکس پلانٹس کے صدر بشیر احمد خان نے بتایا کہ ان کے احتجاج کی بنیادی وجوہات میں امریکہ - ایران جنگ کے بعد بٹومن (تارکول) سمیت خام مال کی قیمتوں میں اضافہ ہے اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ تیار شدہ مصنوعات پر رائلٹی ختم کی جائے اور فنڈز کی بروقت فراہمی اور ادائیگیوں کے واضح نظام کو یقینی بنایا جائے۔
سینکڑوں کروڑ روپے سے زیادہ واجب الادا؟
ڈوڈہ کے ایک سینئر ٹھیکہ دار امان اللہ خان نے کہا کہ جل جیون مشن (JJM) کے منصوبے مکمل کرنے والے ٹھیکہ داروں کے 100 کروڑ روپے سے زیادہ کے بل زیر التوا ہیں، مگر حکومت ادائیگی نہیں کر رہی۔ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "جب ٹھیکہ داروں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ نئے ٹینڈرز میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ بینک قرضوں پر سود بڑھتا جا رہا ہے اور کئی ٹھیکیدار اپنی جائیدادیں رہن رکھ چکے ہیں۔"
جے کے سی سی سی کے جنرل سیکریٹری فاروق احمد ڈار نے کہا کہ کشمیر میں حکومت کے ذمے ٹھیکہ داروں کے 800 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیکہ دار منصوبوں پر کام نہیں کر پا رہے۔ اس وقت جموں و کشمیر میں سڑکوں کی میکڈمائزیشن مکمل طور پر متاثر ہے، جبکہ دیگر کام بھی انتہائی سست رفتاری سے جاری ہیں۔" ان کے مطابق "ٹھیکہ دار ٹینڈرز تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ادائیگیوں میں تاخیر کے باعث کام شروع نہیں کر رہے۔"
جموں میں واجبات
گپتا کا کہنا ہے کہ جموں خطے میں واجبات 7,500 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکے ہیں اور گزشتہ چار ماہ سے کوئی ادائیگی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بقایا رقم مسلسل بڑھ رہی ہے۔
حکومت کا موقف
ٹھیکہ داروں نے منتخب حکومت پر ان کے مسائل حل نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے، تاہم نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، جن کے پاس محکمہ تعمیرات عامہ، صنعت و تجارت، کان کنی، محنت و روزگار اور ہنرمندی کی ترقی کے محکمے بھی ہیں، نے ٹھیکہ داروں کے احتجاج اور مطالبات کو "ڈرامہ اور بلیک میلنگ" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔
چودھری نے کہا کہ حکومت نرخوں میں کوئی اضافہ نہیں کرے گی کیونکہ خام مال کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کا الزام تھا کہ "ٹھیکہ داروں نے میکڈمائزیشن کا سامان جمع کر رکھا ہے اور اب ڈرامہ کرکے حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ "ٹھیکہ دار کم نرخوں پر ٹینڈر لیتے ہیں، اس لیے انہیں رائلٹی ادا کرنا ہوگی۔" انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ کریشر مالکان اور سپلائرز سے رسیدیں کیوں نہیں لیتے؟ جب حکومت رسیدیں مانگتی ہے تو وہ پیش نہیں کرتے کیونکہ اصل قیمتیں سامنے آ جائیں گیں۔"
مواد ذخیرہ؟
تارکول کی قیمت بڑھانے کے مطالبے پر نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جب بٹومن دستیاب ہے تو اس کی قیمت کیوں بڑھائی جائے؟ ان کا دعویٰ تھا کہ ٹھیکہ داروں نے بٹومن بھی ذخیرہ کر رکھا ہے۔
انہوں نے پی ایم جی ایس وائی (PMGSY) منصوبوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیکہ دار خود بہت کم نرخوں پر ٹینڈر لیتے ہیں، اس لیے حکومت قیمتیں نہیں بڑھائے گی اور کسی بلیک میلنگ کے آگے نہیں جھکے گی۔
ٹھیکہ داروں نے تسلیم کیا کہ ان میں سے بعض کم نرخوں پر ٹینڈر لیتے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بٹومن اور دیگر خام مال کی قیمتوں میں اضافے کے مطابق نرخوں پر نظرثانی ضروری ہے۔ سی پی گپتا نے سوال کیا کہ "اگر کچھ ٹھیکہ دار کم معیار کا کام کرکے کم نرخ دیتے ہیں تو پھر انجینئر ان کے بل کیسے منظور کرتے ہیں؟
ہاٹ مکس پلانٹس پر بٹومن ذخیرہ کرنے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "کوئی بھی مالک ایک وقت میں دس ٹن بٹومن خرید کر ذخیرہ نہیں کر سکتا۔" فاروق احمد ڈار نے کہا کہ 2022 کے بعد سے خام مال کی قیمتوں کے مطابق نرخوں پر نظرثانی نہیں کی گئی۔
جب نائب وزیر اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ اس تنازع کے باعث جموں و کشمیر میں ترقیاتی کام متاثر ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کام دوبارہ شروع ہوگا، کیونکہ انہوں نے "انجینئروں کو منصوبوں پر عمل درآمد کی ہدایت دے دی ہے۔"
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