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قاضی گنڈ میں کئی ترقیاتی منصوبے ادھورے، لوگ تکمیل کے انتظار میں
قاضی گنڈ میں گھنٹہ گھر اور ڈرینیج سمیت کئی زیرتعمیر منصوبوں پر عوام نے کام میں تیزی لاکر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 8, 2026 at 2:37 PM IST
قاضی گنڈ (دین عمران): جموں و کشمیر میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد عوام کو جہاں ترقیاتی منصوبوں میں تیزی اور بنیادی سہولیات کی بہتری کی امید تھی، وہیں جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ علاقے میں کئی اہم منصوبے اب بھی تکمیل کے منتظر ہیں۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ برسوں سے جاری تعمیراتی کام سست روی کے شکار ہیں، جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
قاضی گنڈ میں زیر تعمیر گھنٹہ گھر بھی ایسے ہی منصوبوں میں شامل ہے، اور لوگوں کے مطابق اس کا کام گزشتہ دو برس سے جاری ہے اور مکمل نہیں ہو رہا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی اور شناخت میں اضافہ کرنے والے اس منصوبے سے انہیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن طویل عرصہ گزرنے کے باوجود کام مکمل نہ ہونے سے یہ منصوبہ سوالیہ نشان بن گیا ہے۔
صرف گھنٹہ گھر ہی نہیں، بلکہ علاقے کا ڈرینیج نظام بھی گزشتہ دو سال سے تکمیل کا منتظر بتایا جا رہا ہے۔ مقامی آبادی کے مطابق نکاسیٔ آب کا مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث بارش کے دوران کئی علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جس سے سڑکوں، بازاروں اور رہائشی علاقوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
عوام کا کہنا ہے کہ "ترقیاتی منصوبوں کا مقصد صرف سنگ بنیاد رکھنا نہیں، بلکہ انہیں مقررہ مدت میں مکمل کرکے عوام کے لیے وقف کرنا ہونا چاہیے۔" ان کے مطابق "اگر کسی منصوبے میں تاخیر ہو رہی ہے تو متعلقہ محکموں کو اس کی وجوہات واضح کرنی چاہئیں اور کام کی رفتار تیز کی جانی چاہیے۔"
مقامی لوگوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قاضی گنڈ میں زیرِ تعمیر تمام اہم منصوبوں کا جائزہ لیا جائے، کام میں تاخیر کی وجوہات معلوم کی جائیں اور گھنٹہ گھر سمیت ڈرینیج نظام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوگوں نے بتایا: "حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، وعدے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اصل امتحان زمین پر دکھائی دینے والی ترقی کا ہے۔ قاضی گنڈ کے لوگ بھی اب وعدوں کے بجائے مکمل شدہ منصوبے اور عملی سہولیات دیکھنا چاہتے ہیں۔"
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