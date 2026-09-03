ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن کے اسٹار کرکٹ کلب نے ضلع رامبن میں نوجوانوں کے لیے منفرد اقدام کا آغاز کیا
کلب منتظمین کے مطابق کھیل نوجوانوں کی توانائی کو مثبت سمت دینے کے ساتھ ساتھ نظم وضبط، ٹیم ورک، خود اعتمادی کو فروغ دیتا ہے۔
Published : September 3, 2026 at 8:41 AM IST
رامبن (نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں نوجوانوں کو منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھنے اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے مقصد سے رام بن میں قائم اسٹار کرکٹ کلب نے کھیلوں کے فروغ کے لیے خصوصی پہل شروع کی ہے۔
کلب کی جانب سے مقامی نوجوانوں، بالخصوص ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول رام بن کے طلبہ کو کرکٹ سمیت مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔
کلب منتظمین کے مطابق کھیل نوجوانوں کی توانائی کو مثبت سمت دینے کے ساتھ ساتھ ان میں نظم و ضبط، ٹیم ورک، خود اعتمادی اور صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
کلب کے ایک منتظم نے کہا، "ہمارا بنیادی مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کے ذریعے ایک مثبت ماحول فراہم کرنا اور انہیں منشیات و دیگر نقصان دہ سرگرمیوں سے دور رکھنا ہے۔"
اسٹار کرکٹ کلب نے کھلاڑیوں کو ضروری کھیلوں کا سامان فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے، منتظمین کے مطابق باصلاحیت نوجوانوں کو مالی مشکلات کے باعث کھیلوں سے محروم نہیں ہونے دیا جائے گا اور انہیں بلے، گیندیں، کھیلوں کی یونیفارم اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا جائے گا۔
ایک اور منتظم نے کہا، "کسی باصلاحیت کھلاڑی کو صرف کھیلوں کے سامان کی کمی کی وجہ سے موقع سے محروم نہیں ہونا چاہیے، کلب اپنی استطاعت کے مطابق کھلاڑیوں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کرے گا۔
مزید پڑھیں: نیشنل کانفرنس کا بی جے پی ہیڈکوارٹر کا گھیراؤ: جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ فوری بحال کرنے کا مطالبہ
مقامی لوگوں نے کلب کی اس پہل کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ کھیل نوجوان نسل کو صحت مند اور تعمیری سرگرمیوں میں مصروف رکھنے اور منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان سے بچانے کا مؤثر ذریعہ بن سکتے ہیں۔
کلب منتظمین نے والدین، اساتذہ اور سماج کے دیگر افراد سے اپیل کی کہ وہ نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور ایک صحت مند، باصلاحیت اور منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کی کوششوں میں تعاون کریں۔