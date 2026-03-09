ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رمضان میں جدائی، اپنوں سے بچھڑے روہنگیا پناہ گزین کنبے
جموں میں برسوں قبل پولیس نے 250کے قریب روہنگیا پناہ گزینوں کو حراست میں لیکر کٹھوعہ "ہولڈنگ سینٹر" میں بند رکھا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 9, 2026 at 6:58 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں میں کرائے کے کمروں اور جھگیوں میں کسمپرسی کی زندگی گزار رہے کئی روہنگیا پناہ گزین اس بار ماہ رمضان کے مقدس مہینہ کی پر نور ساعتیں اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کے بجائے ان کے فراق میں گزار رہے ہیں، کیونکہ 250 سے زیادہ روہنگیا پناہ گزین حراست میں ہیں جس کی وجہ سے کئی کنبے رمضان میں اپنوں سے بچھڑ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مالی اور جذباتی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔
کئی پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں یہ صورتحال اور بھی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ عموماً خاندان کے ساتھ وقت گزارنے اور اجتماعی عبادات خاص کر افطار کا ہوتا ہے۔
کئی معاملات میں والدین جیل میں ہیں جبکہ ان کے چھوٹے بچے مہاجر کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ جبکہ بعض مثالیں ایسی بھی ہیں کہ بچے حراست میں ہیں اور ان کے والدین اپنی اولاد کے بچھڑنے کے غم سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ اس جدائی نے کئی کنبوں کو شدید ذہنی اور جذباتی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔
پانچ سال قبل ہوئی گرفتاریاں
یہ گرفتاریاں سال 2021 میں شروع ہوئیں جب جموں پولیس نے شہر کے مختلف مہاجر کیمپوں، جھگیوں خاص طور پر نروال علاقے میں رہنے والے روہنگیا پناہ گزیوں کی شناخت اور حراست کے لیے ایک خصوصی مہم شروع کی تھی۔ اس دوران بیسیوں پناہ گزین حراست میں لیے گئے اور بعد میں ان انہیں ضلع کٹھوعہ کے ہیرانگر میں قائم سب جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس سب جیل کو بعد میں "ہولڈنگ سینٹر" میں تبدیل کیا گیا۔
گرفتاریوں کے وقت پولیس کا کہنا تھا کہ "حراست میں لیے گئے افراد کے پاس پاسپورٹ ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت ضروری سفری دستاویزات موجود نہیں ہیں۔" پولیس نے یہ بھی کہا تھا کہ "ان کی شہریت کی تصدیق کی جائے گی اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق انہیں واپس بھیجنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔"
اس وقت تقریباً 250 روہنگیا مہاجرین "ہیرانگر ہولڈنگ سینٹر" میں بند ہیں، جبکہ ان کا خاندان جموں کے نروال، کیریانی تالاب، چھنی ہمت اور تریکوٹہ نگر میں قائم مختلف جھگیوں اور عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے محمد اشرف گنائی نے جموں کے نروال علاقے کے "روہنگیا کیمپ" کا دورہ کیا جہاں کئی پناہ گزین کنبوں نے اپنی مشکلات بیان کیں۔
محمد شاہ اور ان کی اہلیہ بی بی زرین، جن کی عمر تقریباً 57 سال ہے، کو سال 2021 میں جموں پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ ان کے تین بچے اپنی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے عارضی ترپال کے شیڈ میں مفسلی کی زندگی گزار رہے رہے ہیں۔ ان کی 72سالہ دادی فاطمہ اپنے پوتوں کا پیٹ بھرنے کے لیے باٹھنڈی اور نروال کے ٹریفک سگنلوں اور سڑکوں پر گداگری کر کے گزارہ کرتی ہیں۔
روہنگیا پناہ گزین کمیٹی کے رکن عامر حسین نے جذباتی لہجہ میں ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "خدا کے سوا اس خاندان کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔" انہوں نے کہا کہ "یہاں رہنے والے زیادہ تر روہنگیا پناہ گزین بہت ہی غریب ہیں اور کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ ان لوگوں کو جیل سے رہا کروانے میں مدد کر سکے۔" انہوں نے کہا: "حکومت ہند کو رمضان کے مقدس مہینے کے پیش نظر ہمدردی اور انسانی بنیادوں پر حراست میں لیے گئے سبھی روہنگیا مسلمانوں کو رہا کرنا چاہیے تاکہ ہم سب مہاجر عید اور رمضان اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل جل کر منا سکیں۔"
روہنگیا مہاجر کمیٹی کے ایک اور رکن عامر حسین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "اس خاندان کو باہر سے کوئی مدد نہیں ملی ہے۔" ان کے مطابق "کیمپوں میں رہنے والے زیادہ تر روہنگیا پناہ گزین خود بھی انتہائی غریب ہیں اور قانونی مدد لینے یا قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشش تک کرنے کے قابل نہیں ہیں۔"
اسی طرح کا ایک اور معاملہ ابوالحسن کا ہے، جو تقریباً دس سال پہلے جموں آئے تھے۔ زوجہ کی وفات کے بعد سال 2021 میں حراست میں لے لیے گئے۔ ان کے پانچ بچے اب نروال کیمپ میں ہیں۔ ان کا بڑا بیٹا محمد زبیر جموں ریلوے اسٹیشن پر پلاسٹک کا کچرا جمع کر کے کچھ پیسے کماتا ہے تاکہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پال سکے۔ سید عالم اور ان کی اہلیہ خدیجہ تقریباً پانچ سال سے حراست میں ہیں جبکہ ان کے دو بیٹے جموں میں مزدوری کر کے گزر بس کر رہے ہیں۔
معمر پناہ گزین کا درد
کمر جھکائے اور لاٹھی کے سہارے آہستہ قدم بڑھا رہے 77 سالہ صالح احمد کی کی آنکھیں ای ٹی وی بھارت کے ساتھ کرب و درد کی داستان سناتے ہوئے نم تھیں۔ پر نم آنکھوں سے انہوں نے کہا کہ ان کی دکتر یاسمین اختر کو پانچ سال قبل جموں پولیس نے اس وقت حراست میں لے لیا تھا جب وہ صرف نو سال کی تھی۔ اب وہ 14 سال کی ہو چکی ہے لیکن اب بھی حراست میں ہے۔
معمر شہری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "میں اپنی بیٹی کی شادی دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ میری زوجہ در بستر ہے اور ہم صرف ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔" صالح احمد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کے پاس اقوام متحدہ کے مہاجر ادارے کا کارڈ بھی تھا، اس کے باوجود اسے حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ ان کی بیٹی قید سے آزاد ہو اور وہ ابدی نیند میں جانے سے قبل اپنی لخت جگر کے ہاتھ پیلے کر سکے۔
انہوں نے کہا:"ہم میانمار میں تشدد کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان آئے تھے، لیکن یہاں بھی ہم خوف اور مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔"
دیگر روہنگیا ممبران کے مطابق جموں کے روہنگیا کیمپوں میں ایسے کئی اور معاملات بھی موجود ہیں جہاں حراست کی وجہ سے خاندان عرصہ دراز سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
سیاسی دباؤ
جموں میں مسلم روہنگیا پناہ گزینوں کی موجودگی سیاسی طور پر ایک حساس مسئلہ بھی بنی ہوئی ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)، شیو سینا، ڈوگرہ فرنٹ، بجرنگ دل جیسی کئی سیاسی و سماجی تنظیمیں ماضی میں روہنگیا پناہ گزینوں کو جموں سے نکالے جانے کا مطالبہ کر احتجاج کر چکی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
جموں میں غیرقانونی بنگلہ دیشی و روہنگیا کے خلاف شیوسینا کی مہم