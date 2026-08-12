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اننت ناگ میں، ایچ اے ڈی پی، کے تحت 53440 درخواستیں موصول، 38187 منظور، 15590 یونٹس قائم

کسان خدمت گھروں کے تحت ضلع میں 61198 کسانوں کا اندراج کیا گیا ہے، جب کہ 40920 فارمز پلیٹ فارم پر شامل کیے جاچکے ہیں۔

details of development under HADP in Anantnag Urdu News
ایچ اے ڈی پی، کے تحت 53440 درخواستیں موصول (Photo Credit: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2026 at 10:24 AM IST

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اننت ناگ، جموں وکشمیر (میر اشفاق): اننت ناگ ضلع میں، ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (ایچ اے ڈی پی) کے مختلف منصوبوں کے تحت مجموعی طور پر 53,440 درخواستیں رجسٹر کی گئی ہیں، جن میں سے 38187 درخواستوں کو منظوری دی جا چکی ہے، جب کہ منظور شدہ درخواستوں میں سے 15590 یونٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ان قائم شدہ یونٹس میں سے 15540 یونٹس کو، کے ایس او ٹی (KSOT) پر ٹریک کیا جاچکا ہے۔

اسی طرح کسان خدمت گھروں (KKGs) کے تحت ضلع میں 61198 کسانوں کا اندراج کیا گیا ہے، جب کہ 40920 فارمز پلیٹ فارم پر شامل کیے جاچکے ہیں۔ جے کے سی آئی پی، کے تحت 6350 درخواستیں رجسٹر کی گئی ہیں، جن میں سے 5263 درخواستوں کو منظوری دی گئی، جب کہ 962 یونٹس قائم کیے جاچکے ہیں۔

details of development under HADP in Anantnag Urdu News
ایچ اے ڈی پی، کے تحت 53440 درخواستیں موصول (Photo Credit: ETV BHARAT)

جموں و کشمیر کمپیٹیٹیو امپروومنٹ پروجیکٹ
دکش کسان کے تحت 22310 کسانوں نے اندراج کرایا ہے، جن میں سے 17450 کسان مختلف تربیتی کورسز مکمل کرچکے ہیں۔ ان کورسز کا مقصد کسانوں کی مہارت اور زرعی شعبہ سے متعلق ان کے علم میں اضافہ کرنا ہے۔

details of development under HADP in Anantnag Urdu News
ایچ اے ڈی پی، کے تحت 53440 درخواستیں موصول (Photo Credit: ETV BHARAT)


یہ ساری جانکاری ضلع میں ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (ایچ اے ڈی پی) اور جموں و کشمیر کمپیٹیٹیو امپروومنٹ پروجیکٹ (جے کے سی آئی پی) کے تحت زرعی اور متعلقہ شعبوں میں جاری اقدامات کی پیش رفت اور عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران دی گئی جس کی صدارت ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین نے کی۔

مختلف اسکیموں کے تحت رجسٹریشن میں اضافہ
اجلاس کے دوران مالی سال 2026-27 کے لیے، ایچ اے ڈی پی اور جے کے سی آئی پی، کے مختلف منصوبوں کی مالی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ افسران نے ضلع میں مختلف منصوبوں کے زمینی سطح پر نفاذ، درپیش مسائل اور زیرِ التوا درخواستوں کے بارے میں ضلع ترقیاتی کمشنر کو آگاہ کیا۔

ڈی ڈی سی ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تمام زیرِ التوا درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے اور مختلف اسکیموں کے تحت رجسٹریشن میں مزید اضافہ کیا جائے۔

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