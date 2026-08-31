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موسم کی خرابی اور رکاوٹوں کے باوجود 4.80 لاکھ عقیدت مندوں نے امرناتھ یاترا مکمل کی
امرناتھ یاترا 2026 کے کامیاب انعقاد پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 'ٹیم جموں کشمیر' کو مبارکباد دی۔
Published : August 31, 2026 at 7:03 AM IST
سرینگر: خراب موسم کے باعث یاترا میں پیدا ہونے والے خلل کے باوجود، جموں و کشمیر میں واقع پہلگام کی امرناتھ گپھا کے لیے 57 روزہ یاترا کے دوران تقریباً 4.80 لاکھ عقیدت مندوں نے برفانی شیولنگ کے درشن کیے۔
ڈائریکٹر آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز (ڈی آئی پی آر) کی جانب سے جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 'تین جولائی سے 28 اگست تک تقریباً 4.80 لاکھ عقیدت مندوں نے 'بابا برفانی' کے درشن کیے۔ خراب موسم نے 10 سے زیادہ دنوں تک شدید چیلنجز پیدا کیے۔ 82 فیصد یاتریوں نے پہلے 20 دنوں کے اندر درشن کیے جب کہ 95 فیصد نے پہلے مہینے کے اندر ہی درشن کر لیے تھے۔'
یاترا کے کامیاب انعقاد پر، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سرینگر کے لوک بھون میں امرناتھ شرائن بورڈ، سول انتظامیہ، فوج، سی اے پی ایف، جے اینڈ کے پولیس، بی آر او، طبی ماہرین، سروس فراہم کنندگان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو اعزاز سے نوازا۔
منوج سنہا نے کہا کہ یہ یاترا ایک اجتماعی عزم کا جشن ہے، جس نے مشکلات کو فرض، چیلنجز کو مواقع اور خدمت کو ایک روحانی عمل میں بدل دیا۔
منوج سنہا نے افسران، سکیورٹی اہلکاروں، صفائی ملازمین، گھوڑے بانوں (پونی آپریٹرز)، پٹھو برداروں، پالکی اٹھانے والوں، لنگر کے رضا کاروں اور طبی عملے کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مشکل ترین راستوں اور خراب موسم کے باوجود ایک پرامن، محفوظ اور باوقار یاترا کو یقینی بنایا۔
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انہوں نے مزید کہا کہ ''یہ کامیابی کسی ایک ادارے یا محکمے کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری 'ٹیم جموں و کشمیر' کی مشترکہ کامیابی ہے۔''
لیفٹیننٹ گورنر نے سول سوسائٹی کے گروپوں، سیاسی جماعتوں اور مذہبی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یاترا کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یاترا کے دوران جس نظم و ضبط، توانائی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا گیا، اسے اب جموں و کشمیر کے مستقبل کے ترقیاتی سفر کا ایک پائیدار حصہ بننا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ 'مجھے پورا یقین ہے کہ جموں و کشمیر کے ہر شہری نے، براہِ راست یا بالواسطہ، اس یاترا کے تئیں اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پورا کیا اور پوری دنیا کے سامنے یونین ٹریٹری کی شاندار ثقافتی روایت کا وقار بلند کیا۔ یہ یاترا بھارت کی سناتن روایت اور انسانیت، بقائے باہمی اور اجتماعی خدمت کے جذبے کی عکاس ہے۔ ملک بھر سے آئے ہوئے یاتری یہاں سے صرف ایک مذہبی تجربہ ہی لے کر نہیں لوٹے، بلکہ وہ اپنے ساتھ اس خطے کی ثقافت اور مہمان نوازی کا پیغام بھی لے کر گئے ہیں۔“
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سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ یاترا کے لیے 54,000 سروس پرووائیڈرز کی رجسٹریشن کی گئی تھی، جن میں 31,000 گھوڑے بان (پونی آپریٹرز)، پٹھو بردار اور پالکی اٹھانے والے، 6,400 ٹینٹ اور دکاندار، اور 7,700 لنگر کے رضا کار شامل تھے۔
بیان کے مطابق 'تقریباً 1.87 لاکھ یاتریوں نے پالکی اور گھوڑوں کی خدمات کا فائدہ اٹھایا۔ یاترا کے راستے پر 93 طبی مراکز قائم کیے گئے تھے، جن میں 595 کلینیکل بیڈز اور 26 آکسیجن بوتھ موجود تھے۔ مجموعی طور پر 1,430 ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف 24 گھنٹے ڈیوٹی پر مامور تھے، جنہیں 48 ایمبولینسز کی مدد بھی حاصل تھی۔'
صفائی ستھرائی کے لیے، 'زیرو ویسٹ یاترا' (کچر سے پاک یاترا) مہم کے تحت 7,900 بیت الخلاء (ٹوائلٹس) نصب کیے گئے تھے جن کی دیکھ بھال 7,900 صفائی ملازمین کے ذمے تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یاتریوں کو ٹھہرانے کی گنجائش کو بڑھا کر یاترا کے علاقے میں 63,000 اور جموں و کشمیر کے دیگر حصوں میں 54,000 تک پہنچا دیا گیا تھا۔
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