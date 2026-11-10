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شٹ ڈاؤن کے باوجود، لداخ ہل کونسل کے انتخابات 4 دسمبر کو ہوں گے
کارگلی نے کہا کہ ہماری زمین ہم سے چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ مسلسل ایسے احکامات اور نوٹیفکیشن جاری کر رہی ہے۔
Published : November 10, 2026 at 3:25 PM IST
سری نگر: لداخ انتظامیہ نے منگل کے روز ’لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسلز‘ کے انتخابات کے لیے 4 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب سیاسی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں کی اپیل پر کرگل اور حال ہی میں تشکیل پانے والے سانکو ضلع میں مکمل ہڑتال ہے۔ اس ہڑتال کا مقصد ان کونسلز کے لیے انتخابی حلقوں کی حد بندی کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ اس حوالے سے موسم سرما میں نقل مکانی کے مسائل اور ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے جنہیں مظاہرین ’جمہوری حقوق میں کمی‘ قرار دے رہے ہیں۔
جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے 10 نومبر کو آرڈر نمبر 551-LA(GAD) برائے 2026 جاری کیا، جس میں یونین ٹیریٹری کی ہل کونسلوں کے آئندہ عام انتخابات کے لیے انتخابی شیڈول کا اعلان کیا گیا ہے۔
کارگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) کے شریک چیئرمین سجاد کرگلی نے کہا کہ کارگل اور سانکو میں سیاسی جماعتوں، مذہبی تنظیموں، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کی جانب سے مشترکہ طور پر ہڑتال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مظاہروں کا مقصد ان کوششوں کی مخالفت کرنا تھا جنہیں انہوں نے لداخ میں جمہوری اداروں کو کمزور کرنے اور عوام کے حقوق کو نقصان پہنچانے کی کوششیں قرار دیا۔
کارگلی نے کہا "ہماری زمین ہم سے چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ مسلسل ایسے احکامات اور نوٹیفکیشن جاری کر رہی ہے، جن کے لیے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا،"۔ انہوں نے کہا کہ لداخ بھر میں، لیہہ سے لے کر کرگل تک، لوگ حلقہ بندی کے عمل اور ہل کونسلوں میں نشستوں کی تقسیم پر ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں۔
انتظامیہ نے 16 اکتوبر کو سانکو کے لداخ کا آٹھواں ضلع بننے کے بعد، حال ہی میں آٹھ ہل کونسلوں کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ حلقہ بندی کے عمل کے نتیجے میں، ان آٹھ کونسلوں کے لیے 100 انتخابی حلقوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔
تاہم، کارگلی نے الزام لگایا کہ یہ عمل مناسب عوامی مشاورت کے بغیر انجام دیا گیا، اور انہوں نے مختلف علاقوں کے درمیان نمائندگی کی تقسیم پر خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دسمبر میں انتخابات کروانے کے فیصلے پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ شدید سرد موسم کی صورتحال آبادی کے ایک بڑے حصے کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے باز رکھے گی۔
ان کے مطابق، لداخ کی تقریباً 20 سے 30 فیصد آبادی جس میں طلبہ، معمر افراد اور کاروباری شخصیات شامل ہیں موسم سرما کے دوران ملک کے دیگر حصوں میں ہجرت کر جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "انتخابات کے انعقاد کے لیے دسمبر کا وقت غیر مناسب اور غیر اخلاقی ہے،" اور انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ انتخابی شیڈول پر نظر ثانی کرے۔لداخ میں پنچایت اور میونسپل کمیٹی کے انتخابات 21 نومبر کو ہونے ہیں۔
لداخ کے رکن پارلیمنٹ حنیفہ جان نے کہا کہ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر اور ریاستی الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ خطے کے مشکل موسمی حالات کے پیشِ نظر دسمبر کے دوران ’ہل کونسل‘ کے انتخابات نہ کروائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ روایتی طور پر لداخ میں موسم سرما کے دوران انتخابات نہیں کروائے جاتے، اور اس عرصے میں پولنگ کروانے سے اہل ووٹروں کا ایک بڑا حصہ اپنے جمہوری حقوق سے محروم ہو سکتا ہے۔ حنیفہ جان نے کہا، "اگر حکومت چاہتی ہے کہ جمہوری نظام قائم رہے، تو ہر ووٹر کو ووٹ ڈالنے اور اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔"
رکنِ پارلیمنٹ نے حلقہ بندی کے عمل پر نظرِ ثانی کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ جن علاقوں کو چھوڑ دیا گیا تھا انہیں مناسب نمائندگی ملنی چاہیے اور انتخابی حلقوں کی ازسرِ نو درست تشکیل ہونی چاہیے۔
لیہہ میں بھی انتخابی شیڈول اور حلقہ بندیوں کی مخالفت سامنے آئی ہے، جہاں ’لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن‘ اور ’لداخ گونپا ایسوسی ایشن‘ نے انتخابات کے مجوزہ بائیکاٹ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
ایل بی اے کے صدر چیرنگ دورجے لاکروک نے بتایا کہ بائیکاٹ کی اپیل سب سے پہلے سابقہ ضلع لیہہ کی ’نمبردار ایسوسی ایشن‘ کی جانب سے کی گئی تھی۔ بعد ازاں، مختلف تنظیموں کے نمائندوں پر مشتمل ایک اجلاس میں تبادلہ خیال کے بعد ایل بی اے اور گونپا ایسوسی ایشن نے اس بائیکاٹ کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔
لا کروک، جو ’لیہہ ایپیکس باڈی‘ کے کنوینر بھی ہیں، نے کہا کہ لیہہ اور کرگل دونوں کو حلقہ بندی کے عمل میں بے قاعدگیوں پر شدید تحفظات ہیں۔انہوں نے کہا کہ عوام میں پائی جانے والی بے اطمینانی کی ایک وجہ بی جے پی حکومت کی وہ پالیسیاں بھی ہیں جن کا تعلق زمین کے حقوق، جوڈیشل کمیشن اور شراب سے متعلق پالیسی سے ہے۔
لاکروک نے کہا کہ خطے کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایک سال سے زائد عرصہ قبل قائم کیے گئے جوڈیشل کمیشن کا تاحال کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے متاثرین انصاف کے منتظر ہیں۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں شراب کی دکانیں کھولے جانے پر بھی تنقید کی۔
انہوں نے کہا کہ ایک اور تشویش کی بات یہ ہے کہ انتخابی نوٹیفکیشن میں نتائج کے اعلان کی تاریخ کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ انتظامیہ نے نتائج کے اعلان کی تاریخ بتائے بغیر انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیوں کیا؟ انہوں نے الزام لگایا کہ اس تاخیر کا تعلق بعد میں ہونے والے پنچایت اور میونسپل انتخابات سے ہو سکتا ہے۔
یہ احتجاج ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب لداخ کے نمائندہ اداروں اور مرکزی حکومت کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ مرکزی وزارتِ داخلہ اور ’لداخ اپیکس باڈی‘ نیز ’کارگل ڈیموکریٹک الائنس‘ کے مابین بات چیت، آئینی تحفظات اور زیادہ سیاسی نمائندگی کے مطالبات پر تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔
دونوں تنظیموں نے چھٹے شیڈول کی حیثیت اور ریاست کا درجہ دینے کے اپنے پہلے مطالبات کو آرٹیکل 371 کے تحت ایک خصوصی آئینی شق اور ایک مقننہ کے ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقہ تک محدود کر دیا ہے۔ تاہم، انہوں نے مرکز پر پچھلے دور کی بات چیت کے دوران کی گئی یقین دہانیوں سے پیچھے ہٹنے کا الزام لگایا ہے۔
کارگلی نے الزام لگایا کہ ہل کونسلوں کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے، جس سے ان کی افادیت کم ہوئی ہے اور مقامی برادریوں پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں پر انتظامیہ کا اختیار بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج لداخ کی زمین، ثقافت، شناخت اور جمہوری اداروں کے تحفظ کے لیے جاری جدوجہد کا حصہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کی بقا اور اپنی سرزمین، ثقافت اور شناخت کے تحفظ کے لیے یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور رہائشیوں سے اپیل کی کہ وہ کینڈل مارچ میں شرکت کریں۔