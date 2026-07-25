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ویشنو دیوی یاترا 6روزہ وقفے کے بعد دوبارہ شروع
شدید بارشوں، خاص کر لینڈ سلائڈنگ کے خطرے کی وجہ سے ویشنو دیوی یاترا کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔
By PTI
Published : July 25, 2026 at 3:18 PM IST
جموں : صوبہ جموں کے ریاسی ضلع میں تریکوٹا پہاڑی سلسلے میں واقع ماتا ویشنو دیوی مندر کی یاترا ہفتے کے روز جزوی طور پر دوبارہ شروع ہو گئی۔ ویشنو دیوی یاترا خراب موسمی حالات کی وجہ سے تقریباً ایک ہفتہ تک معطل رہی۔ یاترا پھر سے شروع ہونے کی وجہ سے انتظار کر رہے ہزاروں شردھالوؤں میں کافی جوش پایا جا رہا ہے۔
حکام نے بتایا کہ بارش کے باوجود شرائن بورڈ حکام نے حفاظتی اقدامات کرنے کے بعد ہی شردھالوؤں کو روایتی ٹریک سے ویشنو دیوی مندر تک یاترا کی اجازت دی۔ حفاظتی انتظامات میں لینڈ سلائیڈ کے خطرے والے مقامات پر اہلکاروں کی تعیناتی بھی شامل ہے۔ تاہم، مسلسل بارش کی وجہ سے پتھر گرآنے کے مسلسل خطرے کی وجہ سے نیا ٹریک بند رہا۔ حکام نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر اور بیٹری کار خدمات بھی احتیاطی اقدام کے طور پر معطل رہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ موسمی صورتھال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور بند کی گئی دیگر سہولیات کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں مزید فیصلے حفاظتی جائزوں کی بنیاد پر ہی کیے جائیں گے۔
شردھالوؤں نے یاترا کے دوبارہ شروع ہونے کا جوش و خروش کے ساتھ خیرمقدم کیا ہے، کئی شردھالوؤں کٹرا بیس کیمپ میں کئی کئی دنوں سے پوتر مندر کے درشن کے انتظار میں تھے۔
پنجاب سے آئے ایک یاتری سورنج کمار نے کہا: "ہم یاترا کے دوبارہ شروع ہونے کی پرارتھنا کر رہے تھے۔ ہم خوش ہیں کہ آخر کار ہم اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں، باوجود اسکے کی بارش ہو رہی ہے۔ماتا رانی نے ہمیں بلایا ہے۔" انہوں نے مناسب انتظامات کرنے کے بعد ہی ٹریک کو دوبارہ کھولنے اور شرائن بورڈ اور انتظامیہ کی تعریف کی۔
ہریانہ کے رہنے والے شیو کمار نے بھی اس فیصلے پر حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ 19 جولائی کو کٹرا پہنچے تھے اور کٹرا پہنچ کر ہی انہیں معلوم ہوا کہ تیز بارشوں کی وجہ سے یاترا کو روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا:"یاترا کی معطلی سے ہمیں مایوسی ہوئی لیکن آج دوبارہ بحالی نے ہمیں امید اور جوش سے بھر دیا ہے۔ ہم مذہبی جوش کے ساتھ مندر جانے کے لیے تیار ہیں۔"
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