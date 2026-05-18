ETV Bharat / jammu-and-kashmir
غربت، یتیمی اور مشکلات کے باوجود جموں کشمیر کے 14سالہ باکسر کا اونچی پرواز
راجوری کے 14 سالہ باکسر محمد یاسر نے انڈر-15 ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ حاصل کرکے تاریخ رقم کردی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 18, 2026 at 3:30 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی):جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے 14 سالہ باکسر محمد یاسر نے اپنی غیر معمولی محنت،عزم اور ہمت کے بل پر تاریخ رقم کرتے ہوئے انڈر-15 ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ حاصل کرلیا۔ محمد یاسر ،جموں و کشمیر کے پہلے باکسر بن گئے ہیں جنہوں نے اس بین الاقوامی مقابلے میں طلائی تمغہ اپنے نام کیا۔
ازبکستان کے شہر تاشقند میں منعقدہ چیمپئن شپ کے فائنل میں انہوں نے میزبان ملک کے باکسر کو 4-1 سے شکست دے کر یہ تاریخی کامیابی حاصل کی۔محمد یاسر کی یہ جیت صرف ایک کھیل کی کامیابی نہیں بلکہ غربت، مشکلات اور ذاتی سانحات کے خلاف ایک عظیم جدوجہد کی علامت بن گئی ہے۔
راجوری کے گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری اسکول کے نویں جماعت کے طالب علم محمد یاسر نے انتہائی کٹھن حالات میں اس مقام تک رسائی حاصل کی ہے۔ یاسر کی زندگی مشکلات سے بھری ہے۔ سال 2018 میں ان کے والد کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوگیا جبکہ اسی سال ان کا گھر بھی منہدم ہوگیا۔ اس صدمے کے بعد خاندان شدید مالی بحران کا شکار ہوگیا۔ یاسر نے بتایا کہ ان کے ایک بھائی کا بھی انتقال ہوگیا تھا، جس کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں ان کی والدہ نسیم اختر پر آگئیں۔ نسیم اختر نے گھروں میں کام کرکے اپنے بچوں کی پرورش کی اور تعلیم و دیگر اخراجات پورے کرنے کی کوشش کی۔
محمد یاسر نے ایک تقریب کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خواب اولمپک کھیلوں میں ہندوستان کی نمائندگی کرنا اور وہاں قومی پرچم لہرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غربت اور مشکلات نے انہیں کبھی ہمت ہارنے نہیں دی بلکہ مزید مضبوط بنایا۔ یاسر کے مطابق ان کا خاندان گزشتہ آٹھ برسوں سے ایک خستہ حال اور غیر محفوظ پرانے DIET عمارت میں رہائش پذیر ہے جہاں بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے۔
انہوں نے کہا: "زندگی کا سفر بہت مشکل رہا ہے، حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے کئی وعدے کیے گئے لیکن عملی مدد بہت کم ملی۔ میری والدہ دن بھر گھروں میں کام کرتی تھی، اور ہمیں وقت بھی نہیں دے پاتی تھیں، مگر انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔"
محمد یاسر کی صلاحیت کو نکھارنے میں کھیلو انڈیا سینٹر راجوری کے ہیڈ کوچ اشتیاق ملک کا بھی اہم کردار رہا۔ اشتیاق ملک نے بتایا کہ انہوں نے یاسر کی صلاحیت کو کم عمری میں ہی پہچان لیا تھا اور مسلسل تربیت کے ذریعے انہیں اس مقام تک پہنچایا۔ انہوں نے اس کامیابی کو ’’خواب جیسا سفر‘‘ قرار دیا۔
کوچ اشتیاق ملک کے مطابق محمد یاسر نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پری کوارٹر فائنل میں تاجکستان کے باکسر کو 5-0 سے شکست دی، کوارٹر فائنل میں قازقستان کو 5-0 سے ہرایا، سیمی فائنل میں ایران کے کھلاڑی کو 4-1 سے مات دی اور فائنل میں میزبان ازبکستان کے باکسر کو 4-1 سے شکست دے کر 58 کلوگرام زمرے میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔
محمد یاسر اس سے قبل اگست 2025 میں نوئیڈا میں منعقدہ سب جونیئر نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل جیت چکے ہیں۔ اس کامیابی کے بعد ضلع انتظامیہ نے ان کے لیے ماہانہ 4 ہزار روپے مالی امداد اور ان کی بہن کی تعلیم کے لیے تعاون کا اعلان کیا تھا، تاہم خاندان کے مطابق یہ امداد باقاعدگی سے نہیں مل سکی۔
سماجی کارکن چودھری زین الدین نے محمد یاسر کی کامیابی کو نوجوانوں کے لیے ایک بڑی مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ "اگر یاسر اتنی مشکلات کے باوجود کامیاب ہوسکتے ہیں تو دوسرے نوجوان بھی محنت کے ذریعے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔" انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایشیائی جونیئر باکسنگ چیمپئن محمد یاسر کو مستقل رہائش، زمین اور سرکاری ملازمت فراہم کی جائے کیونکہ ملک کا نام روشن کرنے کے باوجود وہ آج بھی ایک خستہ حال عمارت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
ادھر، جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی محمد یاسر کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محمد یاسر نے جموں و کشمیر اور پورے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ انہوں نے نوجوان باکسر کی محنت، لگن اور عزم کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی کامیابی اس بات کی عکاس ہے کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔
وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ محمد یاسر کی یہ کامیابی خطے کے دیگر نوجوان کھلاڑیوں کو بھی کھیلوں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت نوجوان ٹیلنٹ کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر آگے لانے کے لیے کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے اور بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔
یہ بھی پڑھیں: