ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پولیس کارروائی کے باوجود شمالی ہند میں کشمیری شال فروشوں کی ہراسانی جاری
سردیوں میں روزی کمانے کے لیے شمالی ہند جانے والے کشمیری شال فروشوں کو تشدد، دھمکیوں اور نفرت انگیز سلوک کا سامنا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 31, 2025 at 5:36 PM IST
سرینگر: پولیس کارروائی اور مقدمات درج کیے جانے کے باوجود کشمیر کے شال فروش شمالی ہند کی مختلف ریاستوں میں اب بھی خوف و دہشت کے سائے میں ہیں اور انہیں دھمکیوں اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جموں و کشمیر حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ’’ایسے واقعات متعلقہ ریاستوں کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں‘‘ تاہم زمینی حالات شال فروشوں کے لئے بدستور تشویشناک بنے ہوئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے بتایا کہ ’’جہاں جہاں کشمیری شال فروشوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات پیش آئے ہیں، وہاں کی حکومتوں سے بات کی گئی۔‘‘ ان کے مطابق ’’بعض ریاستوں میں پولیس نے شرپسند عناصر کے خلاف ایف آئی آر درج کی اور شال فروشوں کی حفاظت کے لیے اقدامات بھی اٹھائے۔‘‘
اسی دوران ہریانہ کے فتح آباد سے ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں گرم ملبوسات فروخت کر رہے ایک کشمیری نوجوان کو دھمکایا اور ہراساں کیا گیا۔ جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی کنوینر ناصر کھویہامی کے مطابق نوجوان کو زبردستی ’’بھارت ماتا کی جے‘‘ اور ’’وندے ماترم‘‘ کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا۔ انکار پر اس کی گردن پکڑ کر گلا دبایا گیا اور اس کے شدید اور ذلت آمیز سلوک کیا گیا۔
سردیوں کے موسم میں جب وادی میں روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، تو سینکڑوں کشمیری مزدور و کاریگر روزی روٹی کمانے کے لیے شال، مخصوص کشمیری کڑھائی کئے ہوئے کپڑے لیکر پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور دہلی وغیرہ کا رخ کرتے ہیں، یہ سلسلہ گزشتہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔
فتح پور کے حالیہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ہریانہ اور ہماچل پردیش میں اسی نوعیت کے کئی واقعات پہلے ہی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کپوارہ سے تعلق رکھنے والے شال فروشوں کے ایک گروپ نے بتایا کہ ہریانہ میں تین مقامی باشندوں نے انہیں کام نہ کرنے کی دھمکی دی۔ عبدالاحد خان نامی ایک مقامی شال فروش نے کہا: ’’میں 17 برس سے ہماچل پردیش میں کام کر رہا ہوں، لیکن پہلی بار ہمیں اس قدر خطرناک حالات کا سامنا ہے۔‘‘
متاثرہ شال فروشوں نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے جموں و کشمیر اور ہماچل پردیش کے وزراء اعلیٰ سے تحفظ کی اپیل کی۔ ویڈیو میں شال فروش ’’ہم دہشت گرد نہیں، ہم پچھلے بیس برس سے روزی روٹی کے لیے یہاں آتے ہیں۔‘‘ کی اپیل کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ شال فروشوں کا کہنا ہے کہ ان پر نقاب پوش افراد نے حملہ کیا اور فرار ہو گئے۔
ایک اور شال فروش عاشق احمد نے کہا کہ موٹر سائیکل پر سوار تین افراد نے انہیں علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دی، حالانکہ ان کے پاس پولیس کی بضابطہ اجازت موجود ہے۔ متاثرہ گروپ کا کہنا ہے کہ وہ بلاس پور (ہماچل پردیش) میں گزشتہ 20 برس سے پر امن طور اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔
ناصر کھوہامی کے مطابق: ’’رواں سال ہماچل پردیش میں یہ سترہواں ایسا واقعہ ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’کشمیری تاجروں کو بار بار ڈرایا جا رہا ہے، ان کا سامان توڑا جا رہا ہے اور انہیں کاروبار سے روکا جا رہا ہے، جو ایک انتہائی خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔‘‘ انہوں نے مرکزی حکومت اور متعلقہ ریاستوں سے مطالبہ کیا کہ ’’کشمیری تاجروں کے خلاف جاری اس خوف کے ماحول کا خاتمہ کیا جائے۔‘‘
ان واقعات کے بعد ہریانہ اور ہماچل پردیش میں الگ الگ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہماچل پردیش کے ضلع بلاس پور کے ایس پی سندیپ دھاول نے کہا ہے کہ ’’ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔‘‘
