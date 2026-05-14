عالمی بحران کے باوجود جموں کشمیر میں اشیائے ضروریہ کی قلت نہیں: ستیش شرما
کابینہ وزیر نے عوام سے افواہوں پر کان نہ دھرنے اور حکومت و انتظامیہ کا تعاون دینے کی اپیل کی ہے۔
Published : May 14, 2026 at 2:03 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): عالمی سطح پر جاری بحران اور مختلف ممالک میں پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے بیچ جموں و کشمیر کے عوام میں اشیائے ضروریہ کی دستیابی کو لے کر پائی جانے والی تشویش کو دور کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے کابینہ وزیر ستیش شرما نے عوام کو اطمینان دلایا کہ "جموں و کشمیر میں تمام ضروری اشیاء کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور لوگوں کو کسی بھی قسم کی گھبراہٹ یا بے چینی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔"
شرما نے جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں ایک تقریب کے حاشیہ پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "حکومت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور عوام کو بنیادی سہولیات اور ضروری اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ انتظامیہ پوری طرح مستعد ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔
ستیش شرما نے کہا کہ ’’جموں و کشمیر میں اشیائے خور و نوش، ایندھن، ادویات اور دیگر ضروری سامان کی کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تمام چیزوں کا معقول ذخیرہ موجود ہے، اس لیے عوام افواہوں پر کان نہ دھریں اور بلاوجہ خوف و ہراس کا شکار نہ ہوں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ بازاروں کی صورتحال، سپلائی نظام اور ضروری اشیاء کی دستیابی پر مسلسل نظر رکھی جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ہر ضلع میں اشیائے ضروریہ کی مناسب فراہمی برقرار رہے اور قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ نہ ہونے پائے۔
کابینہ وزیر نے عوام سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے غیر مصدقہ اطلاعات یا افواہوں پر کان نہ دھرنے کی بھی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ "حکومت عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اقدامات اٹھا رہی ہے اور صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔"
