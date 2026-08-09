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بوچھو ترال میں منہدم کنویں کو بند کرنے کی کوششیں جاری، کنویں کے قریب زمین دھنس گئی، کئی خاندان خوف زدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور
گذشتہ رات کنویں کے قریبی زمین اچانک دھنس گئی، جس سے اب نزدیکی بستی کے کئی خاندان شدید پریشان ہیں۔
Published : August 9, 2026 at 3:05 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) بوچھو ترال میں گراؤنڈ واٹر ڈویژن کی جانب سے کھودے گیے ایک بور ویل کے نزدیک زمین کھسکنے کا سلسلہ تین روز سے جاری ہے جس کی وجہ سے مقامی آبادی میں تشویش بڑھ رہی ہے ۔حالانکہ محکمہ کی جانب سے اس کنویں کو بند کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں تاہم ابھی تک محکمہ کو اس میں کا میابی نہیں ملی ہے ۔ حالانکہ ابھی تک اس کنویں کو مکمل طور بند کرنے کے لیے چارسو سے زاید پتھر اور بولڈر ڈالے گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کنویں کو بند نہیں کیا گیا۔
مقامی باشندوں نے الزام عائد کیا کہ تین سال قبل کھودے گئے اس کنویں کو محکمے نے بعد میں بند تو کر دیا تھا، لیکن اس کا پانی مسلسل لیک ہو رہا تھا۔ اور دوروز قبل جب دوران شب کنویں کے قریب زمین دھنس گئی، جس کے باعث آس پاس رہائش پذیر کئی خاندان خوف زدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔
بوچھو گاؤں کے کئی افراد نے بتایا کہ تین سال قبل یہاں کنواں کھودا گیا تھا، لیکن پانی کی وافر مقدار نکلنے کے بعد اسے بند کر دیا گیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ محکمے نے کنواں تو بند کیا مگر پانی کی لیکیج بدستور جاری رہی۔ گذشتہ رات کنویں کے قریبی زمین اچانک دھنس گئی، جس سے اب نزدیکی بستی کے کئی خاندان شدید پریشان ہیں۔
دیگر مقامی لوگوں نے بھی محکمے پر لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس غفلت کی وجہ سے مقامی آبادی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے اعتراف کیا کہ انتظامیہ کوشش کر رہا، ہے لیکن جنگی پیمانے پر کام نہیں ہورہا ہے۔
اس دوران محکمہ گروانڈ واٹر ڈویژن کے ایک انجینر شبیر احمد صوفی نے بتایا کہ محکمہ تندہی کے ساتھ کام میں لگا ہوا ہے اور اب تک قریبا چارسو ٹریکٹر بولڈر ڈالا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اب تک کنواں بند نہیں ہوا اور اب بارشوں کی وجہ سے کام متاثر ہوا ہے۔