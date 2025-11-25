ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام کے بعد لال قلعہ دھماکے سے ہوئی ’زخمی‘ کشمیری سیاحت کی امیدیں ابھی زندہ
پہلگام حملے سے جمود کی شکار ہوئی کشمیری سیاحت لال قلعہ دھماکے سے مزید متزلزل ہوئی۔
سرینگر: کشمیر کی سیاحت ایک بار پھر چوراہے پر کھڑی ہے۔ رواں برس موسم بہار کے آغاز میں ہی پہلگام پہلگام دہشت گرد حملے نے کشمیر کے سیاحتی شعبے کی کمر توڑ دی ہے۔ دہلی کے لال قلعہ دھماکے نے زوال پزیر اس انڈسٹری کو مزدیک پیچھے دھکیل دیا ہے تاہم اس شعبہ سے وابستہ افراد کو رواں سیزن بہتر ’ونٹر ٹورزم‘ کی امید ہے۔
سال کے آغاز، اپریل، میں ہی پہلگام کی بائسرن وادی میں سیاحوں پر ہوئے حملے کے نتیجے میں 26 قیمتی جانیں چلی گئیں، جن میں ایک مقامی گھوڑے بان بھی شامل تھا۔ اس واقعے نے سیاحوں کو شدید خوف میں مبتلا کر دیا گیا اور ہزاروں سیاح جو اُس وقت سرینگر، گلمرگ یا پہلگام کے سفر پر نکلنے کا سوچ رہے تھے، پیچھے ہٹ گئے۔ سرکاری طور پر 50 سے زائد سیاحتی مقامات کو بند کرنا پڑا، جن میں سے اب 28 دوبارہ کھل چکے ہیں۔ تاہم اس حملے کے بعد وادی میں جو سناٹا چھا گیا اس کے اثرات ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔
قبل از وقت ہوئی برفباری نے اکتوبر میں سیاحتی سیزن کے بہتر ہونے کی ہلکی امید دکھائی۔ حکومتی رابطہ مہم کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں کی خصوصی پیشکشوں نے سیاحوں کو دوبارہ کشمیر کی طرف متوجہ اور مائل کیا۔ برفباری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ ’’یہ موسم ہمارے لیے شاید ایک نئی شروعات لائے۔‘‘
تاہم 10 نومبر کی شام نئی دہلی میں ہوئے کار دھماکے نے اس امید کو بھی اُس وقت مخدوش کر دیا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ یہ حملہ مبینہ طور پر ایک کشمیری ڈاکٹر نے انجام دیا۔ اس خبر نے وادی میں موجود سیاحتی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ افراد کو پھر تشویش میں مبتلا کر دیا۔
گلمرگ کے ایک ہوٹلیئر، سجاد احمد نے، گہرے دکھ کے ساتھ بتایا: ’’ہم نے سوچا تھا کہ اب شاید حالات سنبھل جائیں گے، لیکن یہ دھماکہ ہمارے لیے ایک اور دھچکا ثابت ہو رہا ہے، لوگ خاص کر سیاح ڈر گئے ہیں۔ کوئی فون پر بھی بکنگ کی بات نہیں کر رہا۔ جن دو چار کمروں کی ریزرویشن ہوا کرتی تھی، اب وہ بھی خالی ہیں۔ اس وقت ریزرویشن محض دو سے پانچ فیصد کے درمیان ہے۔‘‘
محکمہ سیاحتی کے اعداد و شمار اس گراوٹ کی تصدیق کرتے ہیں۔ گزشتہ تین برس کے دوران کشمیر کے لیے ریکارڈ ساز سیاح کشمیر آئے: سال 2022 میں 26.73 لاکھ، 2023 میں 31.55 لاکھ اور 2024 میں 34.98 لاکھ سیاح آئے۔ لیکن رواں برس چھ لاکھ ابتدائی ریزرویشن اور پہلگام حملے کے فوراً بعد یہ تعداد انتہائی کم ہو کر رہ گئی۔
تاہم اس سب کے باوجود کشمیر میں سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد مکمل طور پر مایوس نہیں، ان میں سے کئی افراد اس بار کی سردیوں سے غیر معمولی توقعات وابستہ کر رہے ہیں۔ ادھر، حکومتی سطح پر بھی سیاحتی شعبے میں نئی جلا بخشنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ گوا میں جاری 56 ویں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا میں جموں و کشمیر کے لیے خصوصی پویلین قائم ہے جہاں فلمی سیاحت کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔
چند روز قبل سرینگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے کہا تھا: ’’گزشتہ چند برس بہت اچھے رہے لیکن حالیہ واقعات کے اثرات ضرور پڑے ہیں۔ پھر بھی، گلمرگ میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلے اور برفباری کا موسم سیاحوں کو یہاں کھینچ لائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس بار ہوٹل خالی رہیں گے۔‘‘
ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر کے سابق صدر فاروق کٹھو نے بھی محتاط خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق سردیوں میں ملک کی جنوبی ریاستوں سے خاص طور پر نوجوان آئی ٹی پروفیشنلز کی آمد بڑھ جاتی ہے، جو کرسمس اور نئے سال کی چھٹیوں کے دوران وادی کا رخ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ’’لال قلعہ دھماکہ بلاشبہ ایک دھچکا تھا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اب تک کوئی بڑی منسوخی نہیں ہوئی۔ اس سے امید بندھی ہے کہ سردیاں شاید گرمیوں سے بہتر رہیں۔ فلم شوٹنگ بھی واپس لوٹ رہی ہے، امید ابھی زندہ ہے، اور کشمیر اسی امید پر چلتا ہے۔‘‘
