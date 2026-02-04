ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی شب برأت
اس موقعے پر جنوبی کشمیر کے ترال میں موجود تاریخی خانقاہ فیض پناہ میں بھی شب خوانی کا اہتمام کیا گیا۔
Published : February 4, 2026 at 8:54 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) شب برات کی مناسبت سے وادی کشمیر کی مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقعے پر وادی بھر میں تمام اہم مذہبی مقامات پر دورد و ازکار اور ختمات المعظمات کی پررونق مجالس منعقد ہوئیں۔ وہیں ٹھٹرتی سردی کے باوجود فرزندان توحید کی ایک بڑی تعداد نے ان تقریبات شمولیت کی۔
جنوبی کشمیر کے ترال میں موجود تاریخی خانقاہ فیض پناہ میں بھی شب خوانی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس موقعے پر علمائے کرام نے شب برات کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی۔ نامور عالم دین مولوی غلام نبی صدیقی نے شب برات پر مفصل بیان کیا۔ اس دوران انسانیت اور خاص طور پر جموں و کشمیر کے امن و امان اور بقا کی خاطر خاص دعائیں مانگی گئیں۔
عوام نے جہاں وقف بورڈ کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا وہیں خانقاہ فیض پناہ کے اندر گرمی کا مزید انتظام کرنے کی اپیل کی۔ اس دوران مولانا غلام نبی صدیقی نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے شب برات کے ساتھ ساتھ منشیات کے مسئلے پر بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں منشیات کی وبا کو لیکر سماج کو متحرک ہونا چاہیے کیونکہ فی الوقت وادی میں یہ لعنت تیزی سے پھیل رہی ہے۔
