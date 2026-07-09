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'ستلج' پر پابندی کے باوجود جموں کے گوردواروں میں ہوگی فلم کی نمائش
سکھ تنظیموں نے "نوجوانوں کو تاریخ جاننے کی ضرورت" کا حوالہ دیتے ہوئے سکھ برادری سے اہل خانہ سمیت فلم دیکھنے کی اپیل کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 9, 2026 at 9:02 PM IST
جموں (عامر تانترے) : مرکزی حکومت کی جانب سے دلجیت دوسانجھ کی فلم 'ستلج' کی بھارت میں نمائش پر پابندی کے باوجود جموں کی سکھ مذہبی تنظیموں نے مختلف گوردواروں اور دیہی علاقوں میں عوامی اسکریننگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ خالڑا کی زندگی پر مبنی اس فلم کو او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، جس کے بعد مختلف تنظیموں خاص کر جموں و کشمیر کی سکھ برادری میں شدید ردِعمل سامنے آیا ہے۔ جس کے جواب میں سکھ برادری کے رہنماؤں نے جموں کے مختلف گوردواروں میں فلم کی نمائش کا اہتمام شروع کر دیا ہے اور لوگوں سے اہل خانہ کے ساتھ ان پروگراموں میں شریک ہونے کی اپیل کی ہے۔
ڈسٹرکٹ گوردوارہ پربندھک کمیٹی (ڈی جی پی سی) جموں، نے سکھ نوجوانوں کی تنظیم نوجوان ویرز اینڈ سرب سنگت (NVSS) کے تعاون سے ضلع جموں کے چار مختلف گوردواروں میں فلم کی نمائش کا پروگرام بنایا ہے۔ اس حوالے سے مختلف گوردواروں کے باہر بڑی ہورڈنگز بھی نصب کی گئی ہیں تاکہ سکھ برادری کو اس بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔
ڈی جی پی سی جموں کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق فلم کی پہلی نمائش جمعہ کو گوردوارہ شری گرو نانک سبھا، گرو نانک نگر، جموں میں ہوگی۔ اس کے بعد 11 جولائی کو گوردوارہ سنت بابا سندر سنگھ جی تاپی استھان، اکھنور میں فلم دکھائی جائے گی۔ 12 جولائی کو شہید بابا دیپ سنگھ جی گوردوارہ، کھوڑ جبکہ 13 جولائی کو گوردوارہ چھٹی پادشاہی یادگار، تلی صاحب، تالاب تلو، جموں میں فلم کی نمائش ہوگی۔
یہ فلم، جس کا پہلے نام 'پنجاب 95' تھا، 3 جولائی کو ZEE5 پر ریلیز ہوئی تھی، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر ہی حکومت نے "سکیورٹی خدشات" کا حوالہ دیتے ہوئے اسے تمام پلیٹ فارمز سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔
اس پابندی کو پنجاب اور جموں و کشمیر کی سکھ برادری نے ناپسند کیا ہے۔ پنجاب سے قربت اور جموں و کشمیر میں سکھ آبادی کی بڑی تعداد کے باعث پنجاب کے واقعات کے اثرات جموں میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں شورش کے دور سے جموں و کشمیر کے کئی سکھ خاندان بھی براہِ راست یا بالواسطہ متاثر ہوئے تھے۔ اب سکھ رہنماؤں اور برادری کے کئی افراد کا ماننا ہے کہ نئی نسل کو اس تاریخ سے آگاہ ہونا چاہیے۔
سینئر کانگریس رہنما اور سکھ برادری کے رکن ترنجیت سنگھ نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو 'کشمیر فائلز' کی طرح اس فلم کو بھی ٹیکس فری کرنا چاہیے تھا۔ نہوں نے کہا، "فائدہ دینے کے بجائے فلم ہی ہٹا دی گئی۔ ہماری نئی نسل کو یہ جاننے کا حق ہے کہ پنجاب میں کیا ہوا اور سکھوں کے قتل کا ذمہ دار کون تھا۔ بھارتی ریاست نے ہمیشہ اقلیتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو سچ جاننے کا حق ہے۔ اگر کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے والے رونیت سنگھ بٹو کو لگتا ہے کہ ان کے دادا کے پی ایس گل کی طرح قصائی تھے اور وہ اس فلم کو رکوانا چاہتے ہیں تو حکومت ہند کو ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے۔"
انہوں نے مزید کہا، "یہ میرا حق ہے کہ میں یہ جانوں کہ ماضی میں خونریزی کس نے کی اور اس کا ذمہ دار کون تھا۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو باخبر اور محتاط رہنے کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔"
اسی طرح گوردوارہ شری گرو نانک سبھا، گرو نانک نگر، جموں کے باہر موجود NVSS سے وابستہ چند نوجوانوں نے بھی ای ٹی وی بھارت سے کہا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ 1995 میں پنجاب میں سکھ برادری کے ساتھ کیا ہوا تھا۔
گرو نانک نگر کے رہائشی ہربخش سنگھ نے کہا: "یہ فلم صرف جسونت سنگھ خالڑا کی کہانی نہیں بلکہ ایسے ہزاروں بے گناہ لوگوں کی داستان ہے جو مارے گئے یا لاپتہ ہو گئے۔ صرف سکھ ہی نہیں بلکہ مختلف برادریوں کے لوگ بھی چند پولیس افسران کی جانب سے پیسے اور ترقی کی خاطر نشانہ بنائے گئے تھے۔"
جموں و کشمیر سکھ ویلفیئر فورم نے بھی فلم پر پابندی کی سخت مخالفت کی ہے۔ فورم کے رکن اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنما ورندر سنگھ سونو نے کہا کہ چار سال کی قانونی جدوجہد کے بعد ریلیز ہونے والی فلم پر پابندی لگانا ناانصافی ہے۔
انہوں نے کہا: "یہ فلم ان حقائق کو سامنے لاتی ہے جن کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف انڈیا نے مجرموں کو سزا سنائی، اور وہ آج بھی جیل میں ہیں۔ اس فلم پر پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی۔"
جموں کی سکھ برادری پنجاب کے حالات سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اسی لیے پنجاب کے ہر بڑے مسئلہ کے اثرات جموں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔
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