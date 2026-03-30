ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'گیس ختم ہونے کی صورت میں ہم کیا کریں'
حکام کی جانب سے کشمیر میں رسوئی گیس کی قلت کی یقین دہانیوں کے باوجود صارفین سلینڈر حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 30, 2026 at 7:05 PM IST
سرینگر(پرویز الدین ): مشرقی وسطی میں جاری کشیدہ صورتحال کے بیچ جموں و کشمیر میں گیس ڈیلرز کی دکانوں اور دفاتر کے سامنے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ قطاروں میں وہ صارفین دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے معمول کے مطابق اپنا گیس سلینڈر حکومت کی جانب سے وضع کیے گئے شیڈول کے مطابق بک کیا ہے اور وہ کیش میمو کے ساتھ اپنی "او ٹی پی" (OTP) بھی مسیج کے ذریعے حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی گیس کی عدم دستیابی کے چلتے انہیں مایوس ہوکر واپس گھر لوٹنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح صارفین کی جانب سے پیشگی بکنگ کو بھی گیس ایجنسیز خاطر میں نہیں لا رہی ہیں، جس کے باعث لوگوں کو بے حد پریشانی اور ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ہوم ڈلیوری (Home Delivery) بند کئے جانے کے بعد گیس حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں نہ صرف شہر سرینگر بلکہ کشمیر کے بیشتر اضلاع میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایسے میں گیس صارفین معمول کے مطابق 25 روز کے بعد بھی گیس حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اگرچہ حکومتی سطح پر مسلسل یہ دعوی کیا جارہا ہے کہ "ایندھن کی سپلائی معمول کے مطابق ہے" اور "وافر ذخائر موجود ہیں" تاہم زمینی صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آرہی ہے ۔
اس دوران بعض ایل پی جی ڈیلیروں کی جانب سے صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھایا جارہا ہے ۔صارفین کا کہنا ہے کہ کئی ڈیلر اپنے گوداموں اور یونٹوں سے براہ راست سلینڈر فراہم کرنے کے باوجود ان سے ڈیلیوری چارجز وصول کررہے ہیں جو کہ قواعد کے بالکل خلاف ہے۔اس حوالے سے صوبائی انتظامیہ اور محکمہ امور صارفین تک متعدد بار شکایات بھی پہنچائی گئی ہیں لیکن تاحال کوئی واضح اور موثر کارروائی سامنے نہیں آئی ہے۔
گیس ایجنسیز موجودہ صورتحال کا فائدہ اٹھا کر گیس کی مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی کو فروغ دے رہی ہیں اور صارفین کے مطابق متعلقہ گیس ایجنسیز گیس سلینڈر بلیک میں مہنگے داموں فروخت کر ہی ہیں ۔گھریلو سلینڈر کے علاوہ کمرشل سلینڈر پر تقریبا ایک ہزار روپے سے زائد رقم تک وصول کیا جا رہا ہے اور عام صارفین کو جان بوجھ کر مشکلات میں ڈالا جارہا ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ گیس ڈیلرز الٹا لوگوں پر یہ الزام عائد کررہے ہیں کہ صارفین گیس ڈیلرز کے آفس کے سامنے غیر ضروری بھیڑ جمائے رہتے ہیں۔
شہر سرینگر کے چھتہ بل علاقے کے رہنے والے اشفاق احمد نامی ایک صارف نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا "میں نے 17 مارچ کو معمول کے مطابق اپنا گیس سلینڈر آن لائن بک کیا اور 30 مارچ یعنی 13 دن کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک میں گیس حاصل نہیں کر پا رہا ہوں ۔ ہوم ڈیلوری والے نے موبائل فون ہی بند رکھا ہے اور جب میں نے متعلقہ گیس ڈیلر کے آفس جاکر گیس بکنگ کے بارے میں معلومات حاصل کی تو وہاں موجود آفیشل نے یہ کہہ کر اپنا پلو جھاڑا کہ 'ہم نے تو کوٹا گیس ڈیلوری کرنے والے کو وقت پر دے دیا ہے، اب آپ جانیں اور گیس ڈیلوری کرنے والا جانے، مگر اس کا فون تو پہلے سے ہی بند پڑا ہوا ہے۔"
اشفاق احمد نے اپنے کسمپرسی کی داستان مزید یوں بیاں کی کہ "جب متعلقہ ڈیلر کے ساتھ فون پر رابطہ قائم کیا تو موبائل فون بند اور کے آفس کا لینڈ لائن فون کوئی بھی اہلکار اٹھانے کی زحمت نہیں کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک عام صارف کرے تو کیا کرے؟"
مزکورہ صارف نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے جب انہوں نے ضلع انتطامیہ کی شکایت سیل سے فون پر رابطہ قائم کیا تو وہاں سے مسلے کو حل کرنے کی صرف زبانی یقین دہانی تو کی گئی لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی مسئلہ جوں کا توں ہی بنا ہوا ہے اور "میں ابھی تک گیس سلینڈر حاصل کرنے سے قاصر ہوں۔" اشفاق احمد مزید کہتے ہیں کہ "اس صورتحال کے بیچ گھر کی رسوئی میں ابھی تک پہلے گیس سلینڈر سے کام تو چلایا جارہا ہے۔ لیکن جب چند دنوں میں وہ سلینڈر بھی ختم ہوگا تو اس کے بعد کھانے پکانے کے لیے کیا کیا جائے یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ا س طرح اب کمانے کی فکر کم اور گیس ختم ہونے کی صورت میں کھانا کیسے پکائے یہ فکر اور ذہنی پریشانی اندر ہی اندر کھائے جاری ہے۔؟
اشفاق احمد کی طرح ہی کشمیر کے طول و ارض میں دیگر ایل پی جی صارفیں بھی اسی طرح گیس کی عدم دستیابی کی وجہ سے پریشان نظر آرہے ہیں۔ زونی مر، عیدگاہ، سرینگر کے رہنے والے نذیر احمد خان نے متعلقہ گیس ڈیلر کی جانب سے موصول موبائل مسیج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سلینڈر 23 مارچ کو بک کیا ہے مگر اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی مجھے گیس نہیں ملا۔ اگرچہ اس سے قبل گیس بک کرنے کے بعد 24 یا 48 گھنٹے میں ہی ہوم ڈیلوری کرنے والا 970 روپے کی عوض گیس سلینڈر گھر پہنچاتا تھا لیکن آج 1029 روپے کیش میمو کے باجود میں از خود خالی سلنڈر اندھے پر لے کر بھی ڈیلر کے دکان سے گیس حاصل نہیں کر پا رہا ہوں۔
ادھر، ہوٹل، ٹی سٹال مالکان یا ریستوران مالکان سپلائی بنا خلل ملنے سے بے فکر اور مطمئن نظر آرہے ہیں۔ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے ہری سنگھ ہائی سٹریٹ میں قائم ایک ٹی اسٹال مالک محمد اکرم (نام تبدیل) سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ "مہنگا ہی صحیح مگر گیس معمول کی ضرورت کے مطابق ڈیلر بنا کسی پریشانی کے فراہم کر رہا ہے۔ لیکن جو کمرشل سلینڈر 1800سے 1900 تک ملتا تھا وہ اب 2500 میں خریدنا پڑ رہا ہے۔ شکر ہے کہ مل تو رہا ہے۔" اس بات یہ اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ موٹی رقم میں گیس سلینڈر خریدنے والوں کے لیے گیس کی کوئی قلت نہیں البتہ گھریلو سلینڈر یا معمول کی قیمیت پر کمرشل سلینڈر کے لیے نہ تو ان کے پاس گیس ہے اور نہ ہی ہوم ڈیلوری کا کوئی انتظام ۔
دوسری جانب، ایل پی جی فیڈریشن کے صدر اور کشمیر گیس ایجنسی کے مالک جگمہون سنگھ رینا نے اس بات کا اعتراف کیا کہ "سپلائی اور ڈیمانڈ میں کافی فرق آچکا ہے۔ کئی ہفتوں سے ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی فراہم نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایسے میں اب بھی ہم اسی حساب سے اپنی معمول کی سپلائی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔" ایجنسی کی جانب سے کسی طرح کی ذخیرہ اندوز اور کالی بازاری کو نکارتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہم بکنگ کے مطابق گیس فراہم کر رہے ہیں اور کالا بازاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں میں مشرقی وسطی میں جاری جنگ کے پیش نظر خوف و ہراس پایا جارہا ہے۔ جس میں گھر یا کنبے کو دو سلینڈر بھی فل ہے اگر اس کے پاس تیسرا سیلنڈر خالی ہے وہ اس کو بھی بک کر رہا ہے اور گھر میں رسوئی گیس موجود ہونے کے باوجود بھی تیسرا سیلنڈر لانے کی کوشش میں قطاروں میں گھنٹوں صرف کرتا ہے جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ تاہم صارفین کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے اور وہ ان ہی گیس ایجنسیز پر کالا بازاری کا الزام عائد کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گیس ڈیلران جان بوجھ کر مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بلیک مارکیٹ میں انہیں منہ مانگے دام مل سکے۔
