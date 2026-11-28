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مقبوضہ کشمیر میں اپنے خاندان سے ملنے کے لیے بے تاب کشمیری شخص دریا عبور کرتے وقت ڈوب گیا
شاہ کی لاش 23 نومبر کو پی اوکے کے ایک گاؤں سے برآمد کی گئی، شناخت ان کی جیب سےملنے والےشناختی کارڈ کے ذریعے ہوئی۔
Published : November 28, 2026 at 10:43 PM IST
سری نگر: حکام کے مطابق، کشمیر سے تعلق رکھنے والا ایک 54 سالہ شخص دریائے کشن گنگا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ وہ لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنی ان بیوی اور بچوں سے دوبارہ مل سکے جنہیں وہاں ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔
ایک عہدیدار کے مطابق، جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے گاؤں ڈنگی واچی سے تعلق رکھنے والے عرفان احمد شاہ اپنے اہل خانہ تک پہنچنے کے لیے کپواڑہ کے گاؤں کیران میں دریا میں کود کئے لیکن دریا کے ٹھنڈے پانی اور تیز بہاؤ کی وجہ سے وہ ڈوب گئے۔
شاہ کی لاش 23 نومبر کو پی اوکے کے ایک گاؤں سے برآمد کی گئی، اور ان کی شناخت ان کی جیب سے ملنے والے شناختی کارڈ کے ذریعے ہوئی۔
کیرن ایک دور افتادہ سرحدی گاؤں ہے اور وہاں جانے کے لیے سیکیورٹی کی اجازت درکار ہوتی ہے کیونکہ دریائے کشن گنگا جسے پاکستان میں دریائے نیلم کہا جاتا ہے یہاں درحقیقت ’لائن آف کنٹرول‘ کا کام کرتی ہے۔
عہدیدار نے مزید کہا کہ شاہ اپنی بیوی اور بچوں سے ملنا چاہتے تھے، جنہیں گزشتہ سال ’آپریشن سندور‘ کے بعد پاکستان بھیج دیا گیا تھا۔
ان کے اہل خانہ کے مطابق شاہ تین ماہ قبل کام کے سلسلے میں سری نگر گئے تھے۔ ایک رشتہ دار نے بتایا تب سے ہمیں ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پیر کے روز پولیس نے ہمیں ڈوبنے کے واقعے سے آگاہ کیا۔
شاہ نے ہتھیاروں کی تربیت کے لیے 90 کی دہائی میں ایل او سی کو عبور کیا تھا۔ انہوں نے شادی کی اور 2010 میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت کی ہتھیار ڈالنے اور بحالی کی پالیسی کے تحت نیپال کے راستے گھر واپس آنے تک وہاں مقیم رہے جو پی او کے میں اسلحہ کی تربیت کے لیے گئے تھے۔
شاہ کی اہلیہ کا تعلق پی او کے سے ہے، اور اس جوڑے کے تین بیٹے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد آپریشن سندور کے تحت، وہ ان پاکستانی شہریوں میں شامل تھے جن کے ویزے منسوخ کر دیے گئے اور انہیں بھارت سے بے دخل کر دیا گیا۔
ڈانگیواچی گاؤں کے سربراہ، طارق احمد نے بتایا کہ انہوں نے شاہ سے فون پر بات کی تھی اور انہیں اتوار کے روز گاؤں واپس آنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا فون بند تھا۔ بعد ازاں پولیس نے ہمیں مطلع کیا کہ وہ کیران گاؤں میں ایک دریا میں ڈوب گئے ہیں۔