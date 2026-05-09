ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈپٹی کمشنر رامبن نے شری امرناتھ یاترا اور مانسون کی تیاریوں کا جائزہ لیا
ڈپٹی کمشنر رامبن نے شری امرناتھ یاترا اور مانسون سیزن کی تیاریوں سے قبل رامبن بانہال اور قومی شاہراوں پر تعمیراتی کام کا دورہ کیا-
Published : May 9, 2026 at 5:28 PM IST
رام بن (نواز رونیال ): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر ڈپٹی کمشنر رام بن محمد الیاس خان نے شری امرناتھ یاترا اور مانسون سیزن کی تیاریوں کے پیشِ نظر رام بن بانہال قومی شاہراہ پر جاری تعمیراتی اور حفاظتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس دورے کا مقصد شاہراہ پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے، مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانے، اور یاترا کے دوران کسی بھی ممکنہ رکاوٹ سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔
معائنے کے دوران ڈپٹی کمشنر رامبن کے ہمراہ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس رام بن ارون گپتا، ایس ایس پی نیشنل ہائی وے، راجہ عادل حمید، نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کے افسران، تعمیراتی کمپنیوں کے نمائندگان اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔
ڈپٹی کمشنر نے شاہراہ پر جاری وایاڈکٹ، ٹنل، سڑک کی کشادگی، پانی کی نکاسی، اور حفاظتی دیواروں کی تعمیراتی سرگرمیوں کا موقع پر جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ شری امرناتھ یاترا کے آغاز سے قبل تمام اہم تعمیراتی کام بروقت مکمل کیے جائیں تاکہ یاتریوں اور عام مسافروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محمد الیاس خان نے خاص طور پر مون سون سیزن کے دوران لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر گرنے کے خدشات کے پیشِ نظر حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ حساس مقامات پر مشینری، افرادی قوت اور ہنگامی امدادی سامان کی دستیابی یقینی بنائی جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔
مزید پڑھیں:گجر بستی گلشن پورہ کی آبادی پینے کے پانی سے محروم
انہوں نے کہا کہ رام بن بانہال قومی شاہراہ جموں و کشمیر کی ایک اہم شاہراہ ہے اور شری امرناتھ یاترا کے دوران اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، اس لیے تمام متعلقہ اداروں کو مکمل ہم آہنگی اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمات انجام دینی چاہئیں۔ دورے کے دوران ٹریفک مینجمنٹ، مسافروں کی سہولیات، سڑک کی موجودہ حالت، اور تعمیراتی کاموں کی پیش رفت پر بھی تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ متعلقہ حکام نے ڈپٹی کمشنر کو یقین دلایا کہ تمام منصوبوں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کے لیے تیز رفتاری سے کام جاری ہے۔