ڈپٹی کمشنر نے رامبن میں تین روزہ موبائل پاسپورٹ وین سروس کیمپ کا افتتاح کیا
عوامی رابطہ پروگرام کے تحت شہری خدمات کو بہتر بنانے کے لئے ریجنل پاسپورٹ آفس میں تین روزہ موبائل پاسپورٹ وین سروس کیمپ کا انعقاد
Published : April 29, 2026 at 10:25 AM IST
رامبن (نواز رونیال ): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں عوامی رابطہ پروگرام کے تحت شہری خدمات کو بہتر بنانے کے مقصد سے ریجنل پاسپورٹ آفس جموں، وزارتِ خارجہ حکومتِ ہند کے زیرِ انتظام، نے آج ضلع انتظامی کمپلیکس ( رامبن ڑی سی آفیس ) رامبن میں تین روزہ موبائل پاسپورٹ وین سروس کیمپ کا آغاز کیا۔
ڈپٹی کمشنر رامبن، محمد الیاس خان نے سیکشن آفیسر سنیل کھر اور دیگر افسران کی موجودگی میں باضابطہ طور پر کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع رامبن کے رہائشی اپائنٹمنٹ بک کروا کر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ اس منفرد موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھروں کے قریب پاسپورٹ کے لیے درخواست دیں، خصوصاً وہ افراد جو پہاڑی اور دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں۔یہ کیمپ 30 اپریل 2026 تک جاری رہے گا۔
ڈپٹی کمشنر نے ریجنل پاسپورٹ آفس جموں اور وزارتِ خارجہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے دوسری مرتبہ رامبن میں اس موبائل پاسپورٹ وین سروس کیمپ کا انعقاد کیا، اور شہری دوست طرزِ حکمرانی اور دہلیز پر خدمات کی فراہمی کو فروغ دینے کی کوششوں کو سراہا۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ کیمپ کے ہموار انعقاد کو یقینی بنانے اور زیادہ سے زیادہ عوامی شرکت کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی۔
ان کے مطابق اس طرح کے اقدامات خاص طور پر دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے افراد کے لیے عوامی خدمات کو زیادہ قابلِ رسائی، شفاف اور شہری مرکز بناتے ہیں۔
یہ پروگرام سیکشن آفیسر کی نگرانی میں منعقد کیا جا رہا ہے، جنہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ مہینوں میں جموں صوبہ کے دیگر اضلاع میں بھی اسی طرح کے کیمپ منعقد کیے گئے ہیں، اور یہ ضلع رامبن میں دوسرا ایسا کیمپ ہے۔
مزید پڑھیں: ڈوڈہ میں پاکستان کی حمایت میں لگائے گئے پوسٹر کا ویڈیئو وائرل؛ ایف آئی آر درج، ویڈیو سے متعلق حقائق کی جانچ جاری
انہوں نے مزید کہا کہ یہ کیمپ خاص طور پر معذور افراد، بزرگ شہریوں اور کمزور طبقات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بائیومیٹرک اندراج اور دستاویزات کی تصدیق موقع پر ہی کی جا رہی ہے، اور تمام مراحل بشمول پولیس تصدیق مکمل ہونے کے بعد پاسپورٹ درخواست دہندگان کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ عوام دوست اقدام دور دراز علاقوں کے رہائشیوں کے لیے پاسپورٹ خدمات کو زیادہ آسان، وقت کی بچت اور مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔