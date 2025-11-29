ETV Bharat / jammu-and-kashmir
صحافی کا مکان گرانے کا حکم کس نے دیا؟ نائب وزیر اعلیٰ نے کی جے ڈی اے سے وضاحت طلب
جموں میں صحافی ارفاز ڈینگ کے مکان کس نے گرایا؟ سیاسی جماعتیں اپنا پلو جھاڑ رہی ہیں۔
Published : November 29, 2025 at 2:14 PM IST
جموں : جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے صحافی ارفاز ڈینگ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہفتہ کی صبح ملاقات کی اور انہدامی کارروائی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے انہدامی کارروائی سے اپنا پلو جھاڑتے ہوئے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جے ڈی اے) سے متعلق اس پر سوال کرنے کا بھی عندیہ دیا۔
ارفاز ڈینگ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کے بعد جموں کے نروال علاقے میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران چودھری نے کہا: ’’جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو واضح کرنا ہوگا کہ صحافی عرفاز ڈینگ کے گھر پر انہدامی کارروائی کا حکم کس نے دیا؟‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’اس کارروائی میں ملوث کسی بھی افسر، جو ہمارے ماتحت ہے، کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔‘‘
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بات کر رہے ہیں اور ’’وزیر اعلیٰ کسی بھی ایسی کارروائی کی حمایت نہیں کرتے جو ذاتی انتقام گیری یا سیاسی دشمنی کی بنیاد پر انجام دی جائے۔‘‘ انہوں نے کہا: ’’ہم آئین ہند کے تحت کام کرتے ہیں اور صحافیوں کے کردار اور اظہار رائے کی آزادی کا احترام کرتے ہیں۔‘‘
ڈپٹی چیف منسٹر نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے حوالہ سے کہا: وہ ’’پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ حکومت نے اس انہدامی کارروائی کی منظوری نہیں دی تھی، اس لیے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بتانا ہوگا کہ انہوں نے کس کے حکم پر یہ قدم اٹھایا۔؟
انہوں نے انہدامی کارروائی کو ’انتقام گیری‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’اَرفاز ڈینگ کو اپنی رائے کے اظہار اور اپنے صحافتی فرائض ادا کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔‘‘ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ’’صحافیوں کی آواز دبانے کی ہر کوشش جمہوری ڈھانچے کو کمزور کرتی ہے۔‘‘ تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کون اس آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔
چودھری نے خبردار کیا کہ ’’طاقت کے استعمال سے لوگوں کو خاموش کرانے کا سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا اور ایسے اقدامات کے سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے۔‘‘ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ’’ملوث افراد کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے ارفاز کے اہل خانہ سے حکومت کو تحریری طور مطلع کرنے کی گزارش کی ہے تاکہ اس معاملے کی تحقیقات کرکے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔‘‘
