ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رَتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ معاملہ میں سیاسی مداخلت پر شدید تشویش کا اظہار: سریندر چودھری
رَتلے پاور پروجیکٹ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سریندر چودھری نے کہاکہ یہ منصوبہ جموں و کشمیر کا نہیں بلکہ ملک کا اثاثہ ہے۔
Published : December 20, 2025 at 3:30 PM IST
جموں: نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے چناب ویلی میں بڑے ترقیاتی منصوبوں، خصوصاً رَتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ میں مبینہ سیاسی مداخلت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملہ صرف جموں و کشمیر تک محدود نہیں بلکہ قومی اہمیت کا حامل ہے، جس کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات مرکزی ایجنسیوں کے ذریعے ہونی چاہئیں۔
جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، نائب وزیر اعلیٰ نے بی جے پی کی ایم ایل شگن پریہار سے متعلق الزامات کا حوالہ دیا اور سوال اٹھایا کہ ان کی پشت پناہی کرنے والا “بڑا لیڈر” کون ہے۔ انہوں نے قائد حزب اختلاف سنیل شرما کو براہ راست چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ آگے آ کر اس معاملے پر وضاحت کریں۔ سریندر چودھری نے کہا کہ وہ تقریباً دو ماہ قبل ہی یہ بات اٹھا چکے ہیں کہ چناب ویلی کے بیشتر منصوبوں میں ایک خاص لیڈر کی ہدایت پر افراد کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں۔ “پروجیکٹس کے لیے سامان کی سپلائی سے لے کر دیگر اہم فیصلوں تک، سب کچھ مبینہ طور پر اسی ایک لیڈر کے اشاروں پر ہو رہا ہے
انہوں نے کہا کہ رَتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کے سی ای او ہرپال سنگھ کے حالیہ بیان سے ان کے خدشات کو مزید تقویت ملی ہے، جس میں سی ای او نے کھلے طور پر کہا کہ بعض ایم ایل ایز کمپنی کو آزادانہ طور پر کام کرنے نہیں دے رہے۔ کمپنی کے سی ای او نے واضح کیا ہے کہ اگر یہ مداخلت جاری رہی تو انہیں پروجیکٹ بند کرنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے، جو نہایت سنگین صورتحال ہے۔
رَتلے پاور پروجیکٹ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سریندر چودھری نے کہا کہ یہ منصوبہ صرف جموں و کشمیر کا نہیں بلکہ پورے ملک کا اثاثہ ہے۔ یہ قومی اہمیت کے منصوبے ہیں۔ مرکزی ایجنسیوں کو فوری طور پر مداخلت کر کے مکمل تحقیقات کرنی چاہئیں تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے قائد حزب اختلاف کی خاموشی پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سنیل شرما عموماً روزانہ بیانات دیتے ہیں، مگر اس معاملے پر خاموش ہیں۔ “سنیل شرما اس مسئلے پر خاموش کیوں ہیں؟ رَتلے پروجیکٹ میں رکاوٹ ڈالنے والے دیگر دو بی جے پی ایم ایل ایز کون ہیں؟ قائد حزب اختلاف کو ان کے نام سامنے لانے چاہئیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس معاملے میں خود سنیل شرما شامل ہیں تو انہیں ہمت دکھاتے ہوئے اپنا نام ظاہر کرنا چاہیے، اور اگر وہ شامل نہیں ہیں تو پھر واضح طور پر ان ایم ایل ایز کے نام بتائیں جو ان قومی منصوبوں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبے قوم کے ہیں۔ پھر ان کی پارٹی کے ایم ایل ایز ان میں مداخلت کر کے نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں؟ کیا یہ جعلی حب الوطنی نہیں۔
یہ بھی پڑھیں: صحافی کا مکان گرانے سے متعلق جے ڈی اے سے سوال کریں گے: نائب وزیر اعلیٰ - DY CM SURINDER KUMAR CHOUDHARY
سریندر چودھری نے کہا کہ اگر بی جے پی لیڈر واقعی محب وطن ہیں تو انہیں پروجیکٹ کمپنیوں کو آزادانہ طور پر کام کرنے دینا چاہیے اور منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانا چاہیے۔ “لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر تقسیم نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی یہ طے کیا جائے کہ کس پارٹی کے کارکن کو کام ملے گا۔ غریب لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر روزگار ملنا چاہیے، نہ کہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر،” انہوں نے زور دیا۔