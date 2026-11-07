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نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے این سی ایم ایل ایز میں عدم اطمینان کی قیاس آرائیوں کو ختم کرنے کی اپیل کی
نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایک بار نیشنل کانفرنس کے صدرنے تمام ایم ایل ایز سےاس معاملے پر بات کی،معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔"
Published : November 7, 2026 at 5:02 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے ہفتے کے روز نیشنل کانفرنس کے کچھ ایم ایل ایز کے درمیان مبینہ اختلاف کے بارے میں قیاس آرائیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت نے ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلہ کو حل کیا ہے۔
دیوالی کے موقع پر باوے والی ماتا مندر میں پوجا کرنے کے بعد چودھری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ این سی کے صدر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تمام ممبران اسمبلی سے اس معاملے پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنازعہ کو مزید گھسیٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
نائب وزیر اعلیٰ نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر کو درپیش دیگر اہم مسائل پر توجہ دیں۔قبل ازیں جمعہ کو این سی قیادت نے سری نگر میں ناراض ایم ایل اے سے ملاقات کی تھی۔
پارٹی نے اختلافات کے بارے میں قیاس آرائیوں کو بے بنیاد افواہوں کے طور پر مسترد کردیا۔ یہ میٹنگ مبینہ طور پر کابینہ میں شامل نہ کیے جانے پر ناراض پارٹی ایم ایل اے کو مطمئن کرنے کے لیے کی گئی تھی۔
نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ارکان اسمبلی کے چہروں کے تاثرات سب کچھ واضح کر دیتے ہیں۔ ایک بار میرے لیڈر، نیشنل کانفرنس کے صدر، اور وزیر اعلیٰ نے تمام ایم ایل ایز سے اس معاملے پر بات کی، معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔" انہوں نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر سے متعلق دیگر اہم مسائل پر توجہ دیں۔
چودھری نے سوال کیا کہ کیا نیشنل کانفرنس سے متعلق تنازعات کو بار بار اجاگر کرنے سے بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو گا یا یومیہ اجرت والے کارکنوں کو باقاعدہ بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے میڈیا کے کچھ حصوں پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ جموں و کشمیر کے لوگوں سے متعلق مسائل کے بجائے سیاسی تنازعات پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
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