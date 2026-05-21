’گھر بن رہے تھے تو حکام کہاں تھے؟‘ سدرہ انہدام پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کا سخت ردعمل
سریندر چودھری نے کہاکہ ’’اگر تعمیرات غیر قانونی تھیں تو یہ راتوں رات کھڑی نہیں ہوگئیں، متعلقہ محکموں نے وقت پر کارروائی کیوں نہیں کی؟‘‘
Published : May 21, 2026 at 9:52 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے جموں کے سدرہ علاقے میں قبائلی خاندانوں کے مکانات کی مسماری کو ’’انتہائی افسوسناک‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی کارروائیاں نہیں ہونی چاہئیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کسی مذہب یا برادری کا نہیں بلکہ غریب اور بے سہارا لوگوں کے بنیادی حقِ رہائش کا ہے۔
شمالی کشمیر کے سرحدی قصبہ اُوڑی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سریندر چودھری نے سوال اٹھایا کہ اگر زمین واقعی محکمہ جنگلات کی تھی تو متعلقہ حکام اس وقت کہاں تھے جب ان زمینوں پر مکانات تعمیر کیے جارہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ’’اگر تعمیرات غیر قانونی تھیں تو یہ راتوں رات کھڑی نہیں ہوگئیں، متعلقہ محکموں نے وقت پر کارروائی کیوں نہیں کی؟‘‘
نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یونین ٹیریٹری ہونے کے باعث منتخب حکومت کے اختیارات محدود ہیں اور بیشتر اعلیٰ افسران، بشمول آئی اے ایس، آئی پی ایس اور پولیس حکام، نیشنل کانفرنس حکومت کے براہ راست کنٹرول میں نہیں آتے۔ ان کا کہنا تھا کہ منتخب حکومت نہ تو ان افسران کے تبادلے کرسکتی ہے اور نہ ہی ان کی تقرری یا ترقی کے معاملات پر مکمل اختیار رکھتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ انصاف کی کوشش کی جارہی ہے۔ سریندر چودھری نے وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور متاثرہ خاندانوں کی بازآبادکاری، معاوضہ اور مکانات کی دوبارہ تعمیر کو یقینی بنائیں۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ زیر بحث زمین سرکاری زمین تھی، جنگلات کی زمین نہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسی بھی انہدامی کارروائی سے قبل متاثرین کو مناسب نوٹس دیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کے دور حکومت میں مکانات کو منہدم کرنے کے بجائے کالونیوں کو باقاعدہ بنانے کی پالیسی اپنائی جاتی تھی۔ ان کے مطابق ’’ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گھر ملیں، ان کے آشیانے نہ گرائے جائیں۔‘‘
سرحدی علاقوں میں بنکروں کی تعمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت سرحدی عوام کی مشکلات سے بخوبی واقف ہے اور امید ظاہر کی کہ مرکزی وزارت داخلہ جموں و کشمیر حکومت کی سفارشات کو منظور کرتے ہوئے جلد بنکروں کی تعمیر کی اجازت دے گی۔