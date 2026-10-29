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سابقہ بی جے پی حکومتوں میں ایک بھی مسلم وزیر نہیں، بی جے پی نیشنل کانفرنس کی سیکولر شناخت پر سوال نہ اٹھائے: سریندر چوہدری
نائب وزیر اعلیٰ سریندر چوہدری نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی کابینہ میں ہندو اور مسلمان چہروں کی سیاست پر شدید حملہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 29, 2026 at 4:10 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما سریندر چوہدری نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے مقامی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جو پارٹی ملک بھر میں مسلم برادری کو اقتدار اور کابینہ سے محروم رکھتی ہے، اسے نیشنل کانفرنس کی سیکولر روایات اور جموں کی نمائندگی پر انگلی اٹھانے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے۔
حال ہی میں آتشزدگی سے متاثرہ ایک مقامی مارکیٹ کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے بی جے پی کے ان الزامات کا کرارا جواب دیا جن میں این سی پر فرقہ وارانہ سیاست اور جموں کو نظر انداز کرنے کے دعوے کیے گئے تھے۔ جاٹ برادری اور ہندو شناخت پر بی جے پی کے ترجمان سنیل سیٹھی نے نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ، این سی حکومت نے کسی ڈوگرا یا ہندو کو بڑا عہدہ نہیں دیا۔ اس بیان پر سریندر چوہدری نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے رہنما بتائیں کہ کیا جاٹ برادری کے لوگ ہندو یا ڈوگرہ نہیں ہیں؟ اگر میں جاٹ برادری سے تعلق رکھتا ہوں اور ماں ویشنو دیوی و ماں درگا کا سچا پجاری ہوں، تو پھر مجھے ہندو تسلیم کرنے سے کیوں انکار کیا جا رہا ہے؟ کیا بی جے پی اب یہ طے کرے گی کہ کون ہندو ہے اور کون نہیں؟
انہوں نے مزید کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور سے ہی جاٹ برادری خطہ جموں اور ریاست کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتی آئی ہے، اور بی جے پی کی جانب سے اس برادری کی ہندو شناخت پر سوال اٹھانا انتہائی افسوسناک ہے۔ نیشنل کانفرنس کو "مسلم کانفرنس" قرار دینے کے بی جے پی کے بیان کا جواب دیتے ہوئے سریندر چوہدری نے بی جے پی کے 'سب کا ساتھ، سب کا وکاس' کے نعرے کی قلعی کھول دی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی خود کو مہاتما گاندھی کے دیش کی پاسبان بتاتی ہے، لیکن مرکز کی موجودہ حکومت یا جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومتیں ہیں، وہاں ایک بھی مسلم وزیر، وزیر اعلیٰ یا نائب وزیراعلیٰ موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس، عمر عبداللہ نے جموں خطے کو مکمل احترام دیتے ہوئے دو ہندو اراکینِ اسمبلی کی موجودگی میں جموں کے عوامی نمائندے کو نائب وزیر اعلیٰ کا قلمدان سونپا ہے۔
بی جے پی کی جانب سے عائد کردہ بدعنوانی کے الزامات پر ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2014 کے بعد جموں میں بی جے پی کے متعدد رہنماؤں نے مبینہ طور پر بے تحاشا دولت بنائی، کرشرز لگائے، فیکٹریاں قائم کیں اور بڑے بڑے شاپنگ مالز کھولے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بی جے پی بتائے کہ ان کے لیڈروں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے بی جے پی کو مشورہ دیا کہ دوسروں پر الزام تراشی سے پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے جموں کے عوام کو یقین دلایا کہ عمر عبداللہ کی قیادت میں موجودہ حکومت جموں اور کشمیر دونوں خطوں کی یکساں ترقی اور عوامی مسائل کے ازالے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔
کابینہ کی حالیہ توسیع کے بعد این سی کے اندر مبینہ ناراضگی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم یا کابینہ کی تشکیل کے وقت ہر سیاسی جماعت میں ناراضگی ایک قدرتی بات ہے اور یہ ایک خاندانی معاملے کی مانند ہوتی ہے جو جلد حل ہو جاتی ہے۔
بی جے پی کے صوبائی صدر رویندر رینہ کا نام لیے بغیر ان پر شدید حملہ کرتے ہوئے سریندر چوہدری نے کہا کہ وہ ایک نمبر کے ڈرامے باز اور عوام کو گمراہ کرنے والے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک سال سے زائد بی جے پی میں رہ کر ان کی سیاست دیکھ چکا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں بروقت اس پارٹی سے باہر نکل آیا، ورنہ وہاں مجھے ٹکٹ بھی نہ ملتی اور آج میں جموں و کشمیر کا نائب وزیر اعلیٰ بن کر عوام کی خدمت نہ کر رہا ہوتا۔
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