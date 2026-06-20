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جی ایم سی اننت ناگ کے کارڈیالوجسٹ کے خلاف محکمانہ کارروائی، ڈاکٹر نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا
ننت ناگ کے ماہرامراض قلب ڈاکٹر سید مقبول کے خلاف مبینہ طبی بے ضابطگیوں،اور پیشہ ورانہ بدعنوانی کےالزامات کےتحت بڑی محکمانہ کارروائی شروع کی گئی
Published : June 20, 2026 at 4:04 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں مبینہ بے ضابطگیوں، قلبی امراض سے متعلق طبی طریقہ کار اور پی ایم جے اے وائی صحت اسکیم کے تحت دعوؤں سے متعلق تنازعہ نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ جہاں محکمہ صحت و طبی تعلیم (ایچ ایم ای) نے ایک کارڈیالوجسٹ کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا ہے، وہیں متعلقہ ڈاکٹر نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملہ ابھی تحقیقات کے مرحلے میں ہے اور کوئی بھی حتمی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا۔
محکمہ صحت و طبی تعلیم (ایچ ایم ای ) نے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر سید مقبول کے خلاف مبینہ طبی بے ضابطگیوں، پی ایم جے اے وائی صحت اسکیم کے غلط استعمال اور پیشہ ورانہ بدعنوانی کے الزامات کے تحت بڑی محکمانہ کارروائی شروع کر دی ہے۔
محکمہ صحت و طبی تعلیم نے حال ہی میں جی ایم سی اننت ناگ کے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر سید مقبول کے خلاف مبینہ ضابطہ خلافیوں، پی ایم جے اے وائی صحت اسکیم کے تحت دعوؤں میں مبینہ تضادات، خریداری سے متعلق امور اور طے شدہ طبی ضابطوں سے انحراف کے الزامات کے تحت محکمانہ کارروائی شروع کی ہے۔
محکمانہ میمورنڈم کے مطابق الزامات کا تعلق جی ایم سی اننت ناگ میں انجام دیے گئے بعض قلبی علاجی طریقہ کار، خصوصاً پیس میکر امپلانٹیشن سے متعلق کارروائیوں اور ان کی دستاویزات سے ہے، جنہیں پی ایم جے اے وائی-صحت اسکیم کے تحت درج کیا گیا تھا۔ محکمہ نے اس سلسلے میں ڈاکٹر سے جواب طلب کیا ہے اور معاملے کی باضابطہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
دوسری جانب ڈاکٹر سید مقبول نے ای ٹی وی بھارت سے فون پر بات کرتے ہوئے ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میمورنڈم میں درج الزامات ابھی متعلقہ مجاز حکام کی جانچ کے مرحلے میں ہیں اور ان پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ فون پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مقبول نے کہا کہ معاملہ زیرِ تحقیق ہے اور ان کی جانب سے تمام الزامات کے جواب میں دستاویزی شواہد تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔
انہوں نے کہا، ’’جو کچھ گردش میں ہے اسے حتمی فیصلہ تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہم نے ہر الزام کا جواب متعلقہ دستاویزات کے ساتھ دیا ہے اور ہمیں تحقیقاتی عمل پر مکمل اعتماد ہے۔ڈاکٹر مقبول نے عوام سے اپیل کی کہ تحقیقات مکمل ہونے سے قبل کسی بھی قسم کے قبل از وقت نتائج اخذ نہ کیے جائیں۔ ادھر جی ایم سی اننت ناگ کے انتظامی افسر مُقبول لطیف نے بھی واضح کیا ہے کہ محکمانہ میمورنڈم کو ڈاکٹر کے خلاف حتمی فیصلہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔
انتظامی افسر کے مطابق حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے پہلے ہی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور تحقیقات کا عمل جاری ہے، اس لیے الزامات کو حتمی نتیجہ قرار دینا مناسب نہیں ہوگا۔انتظامیہ نے کہا کہ ادارہ تمام متعلقہ ریکارڈ اور دستاویزات تحقیقاتی حکام کو فراہم کر رہا ہے اور تحقیقات میں مکمل تعاون کیا جا رہا ہے۔یہ تنازعہ طبی اور انتظامی حلقوں میں وسیع بحث کا باعث بن گیا ہے، خاص طور پر صحت عامہ میں جوابدہی اور پی ایم جے اے وائی-صحت اسکیم کے مؤثر نفاذ کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق اس معاملے کا حتمی فیصلہ حکومت کی تشکیل کردہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ اور پیش کیے جانے والے شواہد کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ محکمہ کی جانب سے جاری کردہ چارج شیٹ کے مطابق ڈاکٹر سید مقبول پر الزام ہے کہ انہوں نے ٹرانزیکشن مینجمنٹ سسٹم (TMS) پر 103 مریضوں کو "ڈوئل چیمبر پیس میکر امپلانٹیشن" پیکیج کے تحت درج کیا، جبکہ مبینہ طور پر ان مریضوں پر "لیفٹ بنڈل برانچ ایریا پیسنگ" (LBBAP) طریقہ کار انجام دیا گیا۔
چارج شیٹ میں مزید الزام عائد کیا گیا ہے کہ مذکورہ ڈاکٹر نے پی ایم جے اے وائی-صحت اسکیم کے کیش لیس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مستحق مریضوں سے علاج کے عوض رقم وصول کروائی۔ ایک معاملے میں ایک مریض کو مبینہ طور پر 70 ہزار روپے ایک نجی کمپنی کو ادا کرنے پر مجبور کیا گیا، حالانکہ وہ سرکاری اسکیم کے تحت مفت علاج کا حقدار تھا۔
محکمہ نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ ڈاکٹر نے طبی آلات اور امپلانٹس کی خریداری کے لیے منظور شدہ سرکاری طریقہ کار کو نظر انداز کرتے ہوئے نجی سپلائرز کے ذریعے سامان حاصل کیا، جس سے شفافیت اور جوابدہی کے نظام پر سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔
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ادھر سکمز صورہ کے ماہرین کی جانب سے کی گئی ایک جائزہ رپورٹ میں مبینہ طور پر انکشاف ہوا ہے کہ 55 جائزہ لیے گئے معاملات میں سے 27 مریضوں میں ایل بی بی اے پی طریقہ کار کے لیے مطلوبہ طبی جواز موجود نہیں تھا، جس کے بعد متعدد کلیمز مسترد کر دیے گئے۔ محکمہ صحت نے ان الزامات کو سنگین نوعیت کا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تحقیقات کے دوران یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو متعلقہ ڈاکٹر کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی، بشمول ملازمت سے برطرفی، عمل میں لائی جا سکتی ہے۔