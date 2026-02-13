ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں معمر افراد کے حقوق کے بارے میں جانکاری کیمپب کا اہتمام
ای ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش نے موجودہ دور میں اس طرح کے پروگرام کے انعقاد پر زور دیا۔
Published : February 13, 2026 at 10:24 PM IST
ترال (شبیر بھٹ): تحصیل سوشل ویلفیئر آفس ترال کی جانب سے جمعے کے روز ٹاون ہال میں معمر افراد کے حقوق سے متعلق ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت اے ڈی سی ترال ساجد یحی نقاش نے۔
اس موقع پر معمر افراد کے حقوق کے بارے میں سیر حاصل بحث کی گئی اپنے خطاب میں اے ڈی سی ترال ساجد نقاش نے بتایا کہ موجودہ دور میں ہمارے معاشرے کے اندر معمر افراد کے حوالے سے جو بے حسی برتی جا رہی ہے وہ یقیناً ہمارے معاشرے کے لیے باعث فکر ہے کیونکہ دین اسلام اور باقی ادیان میں بزرگوں کے حقوق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جہاں حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ مگر سرکاری طور پر بھی بزرگوں کے حقوق کے بارے میں قوانین بناے گیے ہیں۔
انھوں نے کہا کہ، اگر سماج میں اولاد اپنے معمر والدین کا خیال نہیں کر رہی تو اسکو بھی قانونی طور پر سزا دی جا سکتی ہے۔
اس موقع پر ایڈوکیٹ عبدالرحمن نے بزرگوں کے حقوق کے بارے میں قانونی لوازمات کے بارے میں مفصل بات چیت کی جبکہ محکمہ، سوشل ویلفیئر کے تحصیل سوشل ویلفیئر آفیسر حافظ عبدالباری نے بتایا کہ اس طرح کے پروگرام علاقہ ترال کے دیگر دیہات میں بھی منعقد کیے جائیں گے۔
واضح رہے کہ کشمیر میں معمر افراد (بزرگوں) کے حقوق کو روایتی خاندانی نظام میں تبدیلی، تنہائی اور معاشی عدم تحفظ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں اولڈ ایج ہومز کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ کشمیر میں بزرگوں کو تحفظ، عزت، اور مناسب نگہداشت کی ضرورت ہے تاکہ وہ سماجی تنہائی اور نظرانداز ہونے سے بچ سکیں۔
ای ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش نے میڈیا کو بتایا کہ اس طرح کے پروگرام موجودہ دور میں اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ سماجی سطح پر بزرگ اس وقت علاحدگی محسوس کر رہے ہیں اور ان کو سہارا دینا وقت کا تقاضا ہے۔
