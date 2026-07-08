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جنسی زیادتی متاثرہ نابالغہ کا حمل زبردستی ساقط کرانے کے الزام میں قید پولیس اہلکار کی ضمانت منظور
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے کہا کہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور مقدمے سے پہلے ضمانت سے انکار کرنا سزا کے مترادف ہوگا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 8, 2026 at 2:41 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر اینڈ لداخ نے ایک پولیس افسر کو ضمانت دے دی ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے 17 سالہ ریپ متاثرہ کا زبردستی حمل ساقط کرایا۔ عدالت نے کہا کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد بھی ملزم کو جیل میں رکھنا اس کو سزا دینے کے برابر ہے جبکہ ٹرائل ابھی ختم نہیں ہوا۔
جسٹس سنجے دھر کی سنگل بینچ نے 11 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں لکھا کہ "غلام محمد لون یکم جنوری 2026 سے اُس وقت سے جیل میں ہے، جب شوپیاں پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔"
پراسیکیوشن کا الزام ہے کہ متاثرہ کو ملزم کے بیٹے سدیس احمد لون نے پھنسا کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ پھر اس نے لڑکی کو یہ بات کسی کو نہ بتانے کی دھمکی کے ساتھ تاکید کی۔ جب لڑکی حاملہ ہو گئی تو خاندان اسے اسقاط حمل کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ متاثرہ کے بیان کے مطابق جب اس نے دوائی لینے سے انکار کیا تو پٹیشنر (جو پولیس افسر اور زیادتی کرنے والے ملزم کا باپ ہے) نے زبردستی اسے شرمگاہ میں دوا ڈالنے پر مجبور کیا۔
عرضی گزار (پولیس اہلکار) نے عدالت میں کہا کہ اس پر الزام صرف اسقاط حمل تک ہی محدود ہے، ریپ میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ نے پورے خاندان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔
ریاستی حکومت نے ضمانت کی مخالفت کی۔ پراسیکیوشن نے موقف اختیار کیا یہ بہت سنگین جرائم ہیں کیونکہ ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور یہ شخص سازش کا حصہ ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ POCSO ایکٹ کے تحت مرکزی ریپ کے الزامات ملزم کے بیٹے پر ہیں، جبکہ پٹیشنر پر POCSO ایکٹ کی دفعات 17، 19 اور 21 کے ساتھ بھارتیہ نیاے سنہتا کی دفعات لگی ہیں۔
جسٹس سنجے دھر نے مشاہدہ کیا کہ اسی طرح کے کردار والے دوسرے ملزمان کو پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے۔ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا: "تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ پٹیشنر مرکزی ملزم نہیں ہے اور وہ چھ ماہ سے زیادہ جیل میں ہے۔ اسی طرح کے کردار والا ایک اور ملزم زاہد اقبال شاہ کو ٹرائل کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔"
عدالت نے مزید کہا: "ایسے حالات میں پٹیشنر کو ضمانت نہ دینا اسے ٹرائل سے پہلے سزا دینے کے برابر ہوگا، جو قانون کے مطابق جائز نہیں۔" ہائی کورٹ نے پٹیشنر کو 50 ہزار روپے کے ذاتی مچلکے اور دو ضامنوں کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ وہ ٹرائل کورٹ کی ہر تاریخ پر پیش ہوگا، جموں و کشمیر کی حدود سے (بغیر اجازت کے) باہر نہیں جا سکتا، اور گواہوں کو دھمکانے کی کوشش نہ کرے۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق، متاثرہ لڑکی نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) کی دفعہ 183 کے تحت اپنے بیان میں سارا واقعہ یو بیان کیا ہے: اس نے کہا کہ جولائی 2025 میں ایک رشتہ دار نے اسے ہرمین، شوپیاں میں آنے کی ترغیب دی۔ وہاں اسے کمرے کے باہر (Corridor) میں سلایا گیا۔ اگلی صبح جب سدیس احمد لون کی ماں باہر گئی تو وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا، اس کا منہ بند کرکے اسے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ خاموش رہی کیونکہ ملزم نے ریپ کے دوران بنائی گئی ننگی تصاویر لیک کرنے کی دھمکی دی تھی۔
جب مرکزی ملزم کے خاندان کو شبہ ہوا کہ لڑکی حاملہ ہے تو انہوں نے اسے دھمکیاں دیں۔ متاثرہ نے بتایا کہ ایک ملزم ڈاکٹر نے سرینگر کے ہسپتال میں جعلی پرچی بنائی تاکہ حمل کی تصدیق ہو سکے۔ پھر اسے شوپیاں ڈسٹرکٹ ہسپتال لے جایا گیا جہاں اسے اسقاط حمل کی گولیاں کھلانے پر مجبور کیا گیا۔
جب وہ میڈیکل شاپ پر مزید دوا لینے سے انکار کر رہی تھی تو پٹیشنر نے پولیس افسر ہونے اور مرکزی ملزم کے باپ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردستی دوائی دی۔ اس کے بعد اسے اننت ناگ کے ہسپتال لے جا کر آپریشن کروایا گیا، جس کے بعد پٹیشنر اور اس کے خاندان والوں نے اسے مارا پیٹا اور گالیاں دیں۔
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