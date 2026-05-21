جموں میں قبائلیوں کے گھروں کی مسماری سے فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے نفاذ پر سوالات
جموں کے سدھرا علاقے میں دو روز قبل گجر بکروال طبقے کے تین درجن کے قریب گھروں کو منہدم کیا گیا تھا۔
Published : May 21, 2026 at 5:15 PM IST
سرینگر: جموں کے سدھرا علاقے میں حالیہ دنوں قبائلی برادری کے گھروں کی مسماری کے بعد فاریسٹ رائٹس ایکٹ (FRA) پر عملدرآمد ایک بار پھر بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ یہ قانون قبائلیوں کو جنگلاتی زمینوں پر مختلف حقوق فراہم کرتا ہے۔
جموں شہر کے سدھرا علاقے کے رائکہ بندی جنگلات میں گجر اور بکروال طبقے کے تقریباً 32 گھروں کو ضلع انتظامیہ اور محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے منہدم کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کے دوران 60 کنال جنگلاتی اراضی بھی 'بازیاب' کی گئی۔ اس کارروائی کو جموں خطے میں جاری "انسداد تجاوزات مہم" کا حصہ بتایا جا رہا ہے تاہم بیشتر سیاسی و سماجی تنظیمیں اسے نہ صرف فاریسٹ رائٹ ایکٹ کی برخلافی بلکہ ایک خاص طبقے کو نشانہ بنانے کی کوشش سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہیں متاثرین کا دعویٰ ہے کہ انہیں اس ضمن میں متعلقہ اہلکاروں کی جانب سے کوئی بھی پیشگی نوٹس وصول نہیں ہوئی۔
محکمہ جنگلات کے اہلکار گجر، بکروال کے علاوہ جنگلات میں رہائش اختیار کرنے والے دیگر باشندوں کے خلاف بے دخلی اور انہدامی کارروائیاں انڈین فاریسٹ ایکٹ (IFA) 1927 کے تحت انجام دیتے ہیں، جو 26 اکتوبر 2020 کو جموں کشمیر میں بھی نافذ کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس فاریسٹ رائٹس ایکٹ 2020 میں، یعنی دفعہ 370 کی منسوخی کے ایک سال بعد نافذ کیا گیا۔ یہ قانون اصل میں 2006 میں کانگریس کی قیادت والی مرکزی حکومت نے بنایا تھا، مگر جموں کشمیر میں اسے نافذ ہونے میں 14 سال لگ گئے۔
فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت قبائلیوں اور دیگر روایتی جنگلاتی باشندوں کو جنگلاتی اراضی پر دو طرح کے حقوق دیے جاتے ہیں، جن میں اجتماعی اور انفرادی ملکیتی حقوق شامل ہیں۔ قانون کے مطابق یہ حقوق حاصل ہونے کے بعد قبائلی زمین کو رہائش، مویشی چرانے، جنگلاتی پیداوار جمع کرنے، چراگاہی راستے متعین کرنے اور موسمی ہجرت کے دوران عارضی ڈھوکے تعمیر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
قانون کے مطابق کسی زمین کو جنگلاتی زمین قرار دینے کے لیے گاؤں کی سطح پر گرام سبھا میں قرارداد منظور کی جاتی ہے، جس کے بعد تحریری درخواستوں کی شکل میں دعوے داخل کیے جاتے ہیں۔ اس سبھا کی صدارت پنچایتی راج نظام کے نمائندے کے پاس ہوتی ہے، جبکہ مقامی لوگ، جنگلاتی افسر، پٹواری اور پنچایت سیکریٹری بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔
قانون نافذ ہونے کے بعد محکمہ جنگلات کو قبائلیوں وغیرہ کی جانب سے ملکیتی حقوق کے لیے دعوے موصول ہونا شروع ہوئے۔ رواں سال فروری میں وزیر برائے جنگلات و قبائلی امور جاوید رانا نے اسمبلی میں بتایا تھا کہ جموں کشمیر بھر میں فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت 41 ہزار 944 دعوے موصول ہوئے ہیں۔ ان میں 28 ہزار 925 انفرادی جبکہ 13 ہزار 19 اجتماعی دعوے شامل ہیں۔
قبائلی کارکنوں کا کہنا ہے کہ مسترد کیے گئے دعووں کی تعداد منظور شدہ دعووں سے زیادہ ہے۔ قبائلی کارکن اور محقق جاوید راہی نے سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پورے جموں کشمیر میں صرف 5 ہزار دعوے منظور کیے گئے ہیں۔
تاہم فاریسٹ رائٹس ایکٹ پر تحقیق کرنے والے اور قبائلی کارکن زاہد پرواز چودھری نے کہا کہ کشمیر وادی، راجوری اور پونچھ میں 5 ہزار قراردادیں منظور کی گئی ہیں، لیکن ایک بھی دعویٰ قبول نہیں ہوا۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "کشمیر کے کئی علاقوں میں گرام سبھاؤں نے ایسی قراردادیں منظور کیں جن میں دعوے مسترد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، مگر آج تک ایک بھی دعویٰ منظور نہیں ہوا۔ کاغذوں میں حکومت دعوے منظور ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن 20 اضلاع میں ایک انچ زمین بھی ایف آر اے کے تحت نشان زد نہیں کی گئی۔"
ان کارکنوں کا کہنا ہے کہ اگر فاریسٹ رائٹس ایکٹ پر صحیح طریقے سے عملدرآمد ہوتا تو قبائلیوں کو بے دخلی اور عارضی گھروں کی مسماری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جاوید راہی نے کہا: "یہ بے دخلیاں اور مسماریاں ایف آر اے کی دفعہ 4(5) کی خلاف ورزی ہیں، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جب تک حقوق کی شناخت اور تصدیق کا عمل مکمل نہ ہو، کسی بھی جنگلاتی قبیلے یا روایتی باشندے کو اس کے زیر قبضہ زمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔"
انہوں نے الزام عائد کیا کہ قانون پر عملدرآمد نہ ہونے کی بڑی وجہ محکمہ جنگلات اور دیگر سرکاری افسران کی "عدم دلچسپی" ہے۔ راہی نے کہا کہ ایف آر اے قبائلیوں کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے، مگر کم بیداری اور ناخواندگی کی وجہ سے قبائلی عدالتوں سے رجوع نہیں کرتے۔ ان کے مطابق محکمہ جنگلات اور ضلع انتظامیہ بے دخلی اور انہدامی کارروائیوں کے لیے انڈین فاریسٹ ایکٹ 1927 کا استعمال کرتے ہیں، مگر ایف آر اے کو نظر انداز کرتے ہیں، جو قبائلیوں اور جنگلاتی باشندوں کو تحفظ دیتا ہے۔
وزیر جاوید رانا اس معاملے پر تبصرے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ تاہم حالیہ اجلاس میں انہوں نے محکمہ جنگلات اور قبائلی امور کے اعلیٰ حکام کو ایف آر اے پر "تیز رفتار: عملدرآمد کی ہدایت دی تھی تاکہ قبائلی برادری کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے باوجود زاہد پرویز چودھری کا کہنا ہے کہ زمینی سطح پر ایف آر اے کا کہیں عملدرآمد نظر نہیں آرہا کیونکہ جموں کشمیر میں بے دخلی اور مسماری کی کارروائیاں روز کا معمول بنتی جا رہی ہیں، حالانکہ اب اس قانون کے نفاذ کی ذمہ داری قبائلی امور محکمہ کے پاس ہے۔
