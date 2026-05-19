جموں میں انہدامی کارروائی؛ متاثرین نے کہا 'غیر منصفانہ'، اراکین اسمبلی نے تحقیقات کا کیا مطالبہ
مقامی ایم ایل اے نے الزام عائد کیا کہ انہدا می کارروائی سے قبل نہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 19, 2026 at 5:35 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں شہر کے مضافاتی علاقہ "سدھرا" کے مہمایا جنگلاتی بیلٹ میں منگل کو جموں کشمیر پولیس، محکمہ جنگلات، فاریسٹ پروٹیکشن فورس اور محکمہ ریونیو کی مشترکہ ٹیم نے بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی انجام دیتے ہوئے تقریباً 20 سے 30 ڈھانچوں کو منہدم کر کے قریب 60 کنال جنگلاتی اراضی کو بازیاب کر لیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ انہدامی کارروائی 'ناجائز قبضہ' کو ہٹانے کے لیے انجام دی گئی اور آپریشن تقریباً تین سے چار گھنٹے تک جاری رہا۔ کارروائی کے دوران بعض متاثرہ افراد کی جانب سے مزاحمت بھی کی گئی، تاہم سیکورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں انہدامی مہم جاری رکھی گئی۔ متاثرہ خاندانوں نے اس کارروائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسے "غیر منصفانہ" قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ انہیں پیشگی کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ کئی خاندان دہائیوں سے اس علاقے میں آباد تھے اور اچانک انہدامی کارروائی نے انہیں بے گھر کر دیا ہے۔
اس معاملے پر جموں و کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید احمد رانا نے سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ "سدھرا میں گھروں کی خفیہ اور یکطرفہ مسماری" پر انہیں شدید صدمہ اور غصہ ہے۔ انہوں نے کہا:"معصوم وجر-بکروال خاندانوں کی کئی دہائیوں پرانی رہائش کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا جبکہ منتخب حکومت اور ان کی وزارت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔"
انہوں نے اس کارروائی کو محض ایک ریگولیٹری مہم کے بجائے خانہ بدوش قبائلی برادریوں کو خوفزدہ کرنے اور انہیں حاشیہ پر دھکیلنے کی کوشش قرار دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وہ اس معاملے کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ اعلیٰ سطح پر اٹھائیں گے اور کارروائی روکنے، ذمہ دار افسران کے خلاف تحقیقات اور متاثرہ خاندانوں کی بازآبادکاری کا مطالبہ کریں گے۔
ادھر، کنگن سے رکن اسمبلی میاں مہر علی نے بھی سدھرا میں بعض جنگلاتی افسران کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قانون کے نفاذ میں شفافیت اور انصاف کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب یا من مانی کارروائیاں عوام میں بے چینی پیدا کرتی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ہر معاملے میں قانونی طریقہ کار پر سختی سے عمل کیا جائے۔
وہیں رکن اسمبلی چودھری محمد اکرم نے اس انہدامی کارروائی کو "انتخابی طرز حکمرانی" کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ غریب اور کمزور طبقات کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ بااثر عناصر اکثر کارروائی سے محفوظ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مہذب جمہوریت میں لوگوں کو بے گھر کر کے خوف اور عدم تحفظ پیدا کرنا مناسب نہیں اور قانون کا اطلاق ہر شہری پر یکساں ہونا چاہیے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں ضلع میں ایک لاکھ 45 ہزار 487 کنال اور 6 مرلہ سرکاری زمین پر تجاوزات درج کی گئی تھیں، جبکہ سرینگر ضلع میں یہ تعداد 13 ہزار 862.95 کنال بتائی جا رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر بھر میں 17 لاکھ سے زائد کنال سرکاری زمین پر تجاوزات ہیں، جن میں سے 14 لاکھ کنال سے زیادہ صرف جموں ڈویژن میں ہیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق مجموعی طور پر 17,27,247 کنال ریاستی زمین سے تجاوزات کی اندراجات ختم کی گئیں، جن میں جموں ڈویژن کا حصہ سب سے زیادہ رہا۔
