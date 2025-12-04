ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل میں انہدامی کاروائی، نالہ سندھ کے کنارے سے غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کا کام جاری
ضلع انتظامیہ گاندربل نے گزشتہ ایک ہفتے سے ایک انہدامی کارروائی شروع کی ہے جس کے تحت کئی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا ہے۔
Published : December 4, 2025 at 7:17 PM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): جموں کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے واضح کیے گئے رہنما خطوط کو بالائے طاق رکھ کر نالہ سندھ کے کناروں پر کھڑے کئے گئے تعمیرات کے خلاف ضلع انتظامیہ نے ایک فیصلہ کن مہم شروع کی ہے۔
اس مہم کے تحت ضلع انتظامیہ گاندربل نے پچھلے ایک ہفتے سے ایک انہدامی کارروائی شروع کر کے کئی تعمیرات کو مسمار کیا ہے۔ یہ کارروائی پرینگ، ہائین ، رائل اور دیگر علاقوں میں شروع کی گئی ہے جبکہ انتظامیہ نے اس کاروائی کو دوران شب بھی جاری رکھ کر ان لوگوں کو ایک سخت پیغام دیا جو انتظامیہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے نالہ سندھ کے کناروں پر تعمیراتی ڈھانچے کھڑے کر رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق جن ڈھانچوں کو انہدامی کارروائی کے دوران منہدم کیا گیا، ان میں سے اکثر دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ دوسرے ضلعوں سے تعلق رکھنے والے افراد نالہ سندھ کے کنارے پر زمین خریدتے ہیں اور کچھ مقامی ٹھیکیدار تعمیرات کھڑے کرنے کے لئے موٹی موٹی رقم لیتے ہیں۔
عوامی کے ایک طبقے نے اگر چہ اس مہم کو نا انصافی قرار دیا تاہم عوام کا ایک بڑا حصہ اس کو حق به جانب قرار دے رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی صرف ان تعمیرات تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہے بلکہ ان افسران اور ملازموں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہے جنہوں نے اس غیر قانونی کام کو ہونے دیا۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس مہم میں مزید سرعت لا کر نالہ سندھ کی شان رفتہ کو بحال کیا جانا چاہیے۔
مقامی لوگوں نے مزید الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ تعمیراتی کام ایک رات میں مکمل نہیں ہوئی ہے بلکہ تعمیرات کو کھڑا کرنے میں کئی مہینے لگتے ہیں تب تک ڈیپارٹمنٹ والے کہاں ہوتے ہیں۔
