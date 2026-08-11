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غیر قانونی رہائش: آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے مرکزی کمیٹی کی جموں میں ملاقاتیں
پینل ضلع انتظامیہ کی جانب سے شارٹ لسٹ کی گئی تنظیموں اورگروپوں سےملاقات کرکے جموں وکشمیر سے متعلق سماجی،آبادیاتی اورعلاقائی امورپران کےخیالات اورتجاویزحاصل کرے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 11, 2026 at 12:23 PM IST
جموں(اشرف گنائی): وزارت داخلہ کے ڈیموگرافی پینل نے اپنے جموں دورے کے دوران آج دوسرے دن مختلف تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کا پروگرام طے کیا ہے۔ پینل کی جانب سے جن تنظیموں کو ملاقات کے لیے دعوت دی گئی ہے ان میں برہمن سبھا، ٹیم جموں، پنن کشمیر،جموں اسٹیٹ مورچہ،ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن اور پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پینل ضلع انتظامیہ کی جانب سے شارٹ لسٹ کی گئی تنظیموں اور گروپوں سے ملاقات کر کے جموں و کشمیر سے متعلق سماجی، آبادیاتی اور علاقائی امور پر ان کے خیالات اور تجاویز حاصل کرے گا۔ملاقاتوں کے بعد پینل کے ارکان سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے، جہاں وہ زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں اور متعلقہ فریقین سے بھی بات چیت کریں گے۔
بتادیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی چار رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی پیر کے روز تین روزہ دورے پر جموں پہنچ گئی۔ کمیٹی جموں و کشمیر میں آبادی کے بدلتے ہوئے رجحانات، غیر قانونی ہجرت اور اس سے متعلق دیگر عوامل کا جائزہ لے گی جموں پہنچنے کے فوراً بعد پہلے دن جموں کشمیر کے چند سیول اور پولیس افسران نے جموں میں کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی اور جموں و کشمیر میں آبادیاتی صورتحال، سکیورٹی سے متعلق امور اور کمیٹی کی جانب سے جاری مشاورت پر تبادلہ خیال کیا۔
ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران جموں و کشمیر کے آبادیاتی پروفائل اور آبادی کے بدلتے ہوئے رجحانات سے متعلق تفصیلی پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی۔ کمیٹی 12 اگست تک جموں میں مختلف حکام اور متعلقہ فریقوں سے ملاقاتیں کرے گی کمیٹی کے دورے کے دوران جموں کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی متوقع ہے، اس کے علاوہ بین الاقوامی سرحد سے متصل حساس علاقوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جہاں آبادیاتی تبدیلیاں سکیورٹی اور انتظامی نقطۂ نظر سے اہم سمجھی جاتی ہیں۔
مرکزی حکومت نے غیر قانونی ہجرت اور دیگر غیر معمولی عوامل کے نتیجے میں ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے سفارشات پیش کرنے کی غرض سے مئی میں ریٹائرڈ جسٹس پرکاش پربھاکر ناولیکر کی سربراہی میں یہ کمیٹی تشکیل دی تھی۔
بتادیں کہ ملک کے وزیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال 15 اگست کو اپنے یومِ آزادی خطاب میں ’’ہائی پاورڈ ڈیموگرافی مشن‘‘ کا اعلان کیا تھا جس کے بعد مرکزی کابینہ نے 11 ستمبر کو اس تجویز کو منظوری دی۔
کمیٹی میں مردم شماری کمشنر کے علاوہ تین ماہرین شامل ہیں، جن میں سابق آئی اے ایس افسر درگا شنکر مشرا، سابق آئی پی ایس افسر بالاجی سریواستو اور ماہر اقتصادیات شمیکا روی شامل ہیں، جبکہ وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکریٹری (فارنرز-I) کمیٹی کے رکن سیکریٹری ہیں کمیٹی کا جموں کا دورہ ملک کے مختلف حصوں میں آبادیاتی رجحانات کا جائزہ لینے اور ہجرت و غیر قانونی امیگریشن سے متاثرہ علاقوں سے زمینی سطح پر معلومات حاصل کرنے کی وسیع تر مشق کا حصہ ہے۔ کمیٹی اپنی مشاورت اور جائزہ مکمل کرنے کے بعد مرکزی حکومت کو اپنی رپورٹ اور سفارشات پیش کرے گی۔