ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے والی کمیٹی کا جموں دورہ مکمل، کشمیری پنڈتوں سمیت مختلف وفود سے ملاقاتیں
چار رکنی کمیٹی پیر کے روز جموں پہنچی تھی۔ دورے کے دوران کمیٹی سے مختلف افراد اور وفود نے ملاقات کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 13, 2026 at 7:16 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): ملک کے مختلف حصوں میں آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے جموں کا تین روزہ دورہ بدھ کے روز مکمل کر لیا۔
دورے کے آخری دن کمیٹی نے کشمیری ہندو وفود سے دوبارہ ملاقات کی اور چند دیگر مختلف وفود سے بھی ملاقاتیں کیں اور جموں و کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق ان کے مسائل اور آراء معلوم کیے۔ جس کے بعد کمیٹی نئی دہلی روانہ ہوگئی۔
Jammu, Jammu and Kashmir: Five members of Demographic Panel team left for Delhi, while Chairman Justice Prakash Prabhakar Naolekar (Retd), Divisional Commissioner Ramesh Kumar and others left to seek blessings at Shri Mata Vaishno Devi pic.twitter.com/xB9W5IqzQ8— IANS (@ians_india) August 12, 2026
چار رکنی کمیٹی پیر کے روز جموں پہنچی تھی، جہاں اس نے چیف سیکریٹری اٹل ڈلو اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلن پربھات سمیت اعلیٰ سرکاری و پولیس افسران سے تفصیلی مشاورت کی۔ کمیٹی نے جموں کے جگتی ٹاؤن شپ کا بھی دورہ کیا، جو کشمیری پنڈتوں کی بڑی بستیوں میں شمار ہوتی ہے، جبکہ ناروال علاقے میں روہنگیا تارکین وطن کی آبادی والے ایک کچی بستی کا بھی معائنہ کیا
دورے کے دوران کمیٹی سے مختلف افراد اور وفود نے ملاقات کی۔ ان میں پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر (پی او جے کے) سے آنے والے پناہ گزینوں کے نمائندے، مغربی پاکستانی مہاجرین، گورکھا سماج اور والمیکی سماج کے نمائندے شامل تھے۔ ان طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد حاصل ہونے والے حقوق اور فوائد سمیت مختلف امور پر کمیٹی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔
Jammu, Jammu & Kashmir: A high-level committee examining demographic changes in Jammu and Kashmir reached the Kashmiri Migrants Township from Jammu. The panel is meeting members and representatives of the Kashmiri Pandit community to discuss demographic issues pic.twitter.com/IIWTY6JMu9— IANS (@ians_india) August 11, 2026
کمیٹی کے چند اراکین نے اپنے دورے کے دوران ریاسی ضلع میں تریکوٹہ پہاڑیوں پر واقع ماتا ویشنو دیوی کے مقدس مندر میں حاضری بھی دی اور درشن کیے۔
بتادیں کہ مرکزی حکومت نے رواں سال مئی میں ملک کے مختلف حصوں میں غیر قانونی نقل مکانی اور دیگر غیر معمولی وجوہات کے نتیجے میں ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کمیٹی کی تشکیل کی تھی۔ کمیٹی کو ایسی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات تجویز کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: