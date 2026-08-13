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آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے والی کمیٹی کا جموں دورہ مکمل، کشمیری پنڈتوں سمیت مختلف وفود سے ملاقاتیں

چار رکنی کمیٹی پیر کے روز جموں پہنچی تھی۔ دورے کے دوران کمیٹی سے مختلف افراد اور وفود نے ملاقات کی۔

آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے والی کمیٹی کا جموں دورہ مکمل
آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے والی کمیٹی کا جموں دورہ مکمل (IANS)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 13, 2026 at 7:16 AM IST

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جموں (محمد اشرف گنائی): ملک کے مختلف حصوں میں آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے جموں کا تین روزہ دورہ بدھ کے روز مکمل کر لیا۔

دورے کے آخری دن کمیٹی نے کشمیری ہندو وفود سے دوبارہ ملاقات کی اور چند دیگر مختلف وفود سے بھی ملاقاتیں کیں اور جموں و کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق ان کے مسائل اور آراء معلوم کیے۔ جس کے بعد کمیٹی نئی دہلی روانہ ہوگئی۔

چار رکنی کمیٹی پیر کے روز جموں پہنچی تھی، جہاں اس نے چیف سیکریٹری اٹل ڈلو اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلن پربھات سمیت اعلیٰ سرکاری و پولیس افسران سے تفصیلی مشاورت کی۔ کمیٹی نے جموں کے جگتی ٹاؤن شپ کا بھی دورہ کیا، جو کشمیری پنڈتوں کی بڑی بستیوں میں شمار ہوتی ہے، جبکہ ناروال علاقے میں روہنگیا تارکین وطن کی آبادی والے ایک کچی بستی کا بھی معائنہ کیا

دورے کے دوران کمیٹی سے مختلف افراد اور وفود نے ملاقات کی۔ ان میں پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر (پی او جے کے) سے آنے والے پناہ گزینوں کے نمائندے، مغربی پاکستانی مہاجرین، گورکھا سماج اور والمیکی سماج کے نمائندے شامل تھے۔ ان طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد حاصل ہونے والے حقوق اور فوائد سمیت مختلف امور پر کمیٹی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔

کمیٹی کے چند اراکین نے اپنے دورے کے دوران ریاسی ضلع میں تریکوٹہ پہاڑیوں پر واقع ماتا ویشنو دیوی کے مقدس مندر میں حاضری بھی دی اور درشن کیے۔

بتادیں کہ مرکزی حکومت نے رواں سال مئی میں ملک کے مختلف حصوں میں غیر قانونی نقل مکانی اور دیگر غیر معمولی وجوہات کے نتیجے میں ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کمیٹی کی تشکیل کی تھی۔ کمیٹی کو ایسی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات تجویز کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔
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