پری پول رگنگ کے ذریعے جمہوریت کو کمزور کیا جا رہا ہے: طارق حمید کرہ
جامع سراج العلوم کو یو اے پی اے کے تحت بند کرنے کے معاملے پر طارق حمید کرہ نے شدید تشویش ظاہر کی۔
Published : May 10, 2026 at 8:56 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 9:04 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) کانگریس کی جانب سے شوپیان کی اولڈ فروٹ منڈی میں ایک بڑے ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت جموں و کشمیر کانگریس صدر طارق حمید کرہ نے کی۔ اس موقع پر جنرل سیکریٹری غلام احمد میر، ضلع صدر شبنم جان، سینئر رہنما اور بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان موجود تھے۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طارق حمید کرہ نے کہا کہ یہ کنونشن ’’ہماری ریاست، ہمارا حق‘‘ مہم کا حصہ ہے جو جموں و کشمیر بھر میں چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد عوام کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسیوں سے آگاہ کرنا اور جموں و کشمیر کے مکمل ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ مضبوط کرنا ہے۔
میڈیا سے گفتگو کے دوران جامع سراج العلوم کو یو اے پی اے کے تحت بند کرنے کے معاملے پر طارق حمید کرہ نے شدید تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلم اداروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو آر ایس ایس سے وابستہ اداروں کی بھی اسی پیمانے پر جانچ ہونی چاہیے جہاں نفرت پھیلائی جارہی ہے ۔انہوں نے الزام عائد کیا کہ بعض ادارے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور آئین مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اس لیے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔
طارق حمید کرہ نے ملک میں ’’پری پول رگنگ‘‘ کے بڑھتے رجحان پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب صرف ووٹنگ یا گنتی ہی نہیں بلکہ انتخابی عمل سے پہلے بھی اثر انداز ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے جمہوری ادارے کمزور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مغربی بنگال، ہریانہ اور مہاراشٹر میں بعض اقدامات کے ذریعے کانگریس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ان کے مطابق ان حالات کی وجہ سے عوام کا جمہوریت پر اعتماد کمزور پڑ رہا ہے۔
کنونشن کے دوران متعدد کارکنان نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی قیادت نے دعویٰ کیا کہ شوپیان میں عوام کی بڑی تعداد کانگریس کے ساتھ جڑ رہی ہے۔