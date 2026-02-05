ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیان میں سرمائی میلہ منعقد کرنے کا مطالبہ، سیاحت کے فروغ اور روزگار کے نئے مواقع کی امید
Published : February 5, 2026 at 3:28 PM IST
شوپیاں( شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے عوام نے ضلع انتظامیہ شوپیان اور محکمہ سیاحت سے پُر زور مطالبہ کیا ہے،کہ گزشتہ برس کی طرح رواں سرمائی موسم میں بھی ایک بڑے سرمائی میلے کا انعقاد کیا جائے، تاکہ ضلع میں سیاحت کو فروغ مل سکے اور مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مشہور سیاحتی مقام دبجن میں سرمائی میلہ کا انعقاد نہ صرف ضلع کی قدرتی خوبصورتی کو اجاگر کرے گا۔ بلکہ بیرونی سیاحوں کو بھی اپنی جانب متوجہ کرے گا۔ عوام کے مطابق شوپیان اپنی دلکش وادیوں، سرسبز جنگلات، برف سے ڈھکے پہاڑوں، شفاف نہروں اور خوبصورت جھرنوں کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے، جہاں آ کر سیاح قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
لوگوں نے بتایا کہ پہاڑی ضلع شوپیان میں وادی کشمیر کے دیگر اضلاع کے مقابلے میں سب سے زیادہ برفباری ہوتی ہے اور اس وقت بھی ضلع کے بالائی علاقوں میں چھ سے سات فٹ تک برف موجود ہے۔ ایسے میں دبجن جیسے بلند و بالا سیاحتی علاقے میں ونٹر کارنیول یا سرمائی فیسٹیول کا انعقاد سیاحت کے فروغ کے لیے نہایت موزوں ثابت ہو سکتا ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ گزشتہ برس پہلی مرتبہ ضلع شوپیان میں سرمائی میلہ ’’ہیمال ناگرای‘‘ کے نام سے منعقد کیا گیا تھا، جس کا اہتمام اُس وقت کے ڈپٹی کمشنر شوپیان شاہد سلیم کی قیادت میں کیا گیا۔ اس میلے میں وادی کشمیر کے مختلف اضلاع کے علاوہ ملک کی دیگر ریاستوں سے آئے ہزاروں سیاحوں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی تھی۔
یہ سرمائی میلہ سیاحت، ثقافت اور سماجی روابط کے فروغ کے مقصد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں برف کے دیدہ زیب مجسمے، برفانی کھیل، بچوں کے مختلف مقابلے، مقامی پکوان اور دستکاری کی نمائش جیسے کئی دلچسپ پروگرام شامل تھے، جنہوں نے عوام کی بڑی تعداد کو اپنی جانب متوجہ کیا۔
مقامی لوگوں کو اُمید ہے کہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ سیاحت ان کے اس مطالبے پر سنجیدگی سے غور کرے گا اور رواں سرمائی موسم میں ایک بار پھر شوپیان میں سرمائی میلے کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، تاکہ ضلع کی سیاحتی شناخت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔