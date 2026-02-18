ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چناب خطہ کے پہاڑی باشندوں کو درجۂ فہرست قبائل دینے کا مطالبہ، نیشنل کانفرنس اور بھارتیہ جنتا پارٹی ایک صفحے پر
چناب خطہ کے اسمبلی میں سیاسی نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہ پورا علاقہ پہاڑی، دور افتادہ اور جغرافیائی اعتبار سے نہایت دشوار گزار ہے۔
جموں: (محمد اشرف) جموں و کشمیر کے چناب خطہ کے اضلاع ڈوڈہ،کشتواڑ اور رامبن میں پہاڑی باشندوں کو درجۂ فہرست قبائل دینے کا مطالبہ اب حکمران جماعت نیشنل کانفرنس اور حزب اختلاف جماعت کے اراکین اسمبلی بی جے پی کر رہے ہیں ہیں۔ اس اہم مسئلے پر حکمران جماعت جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس اور اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی ایک ہی مؤقف پر دکھائی دے رہی ہیں۔
چناب خطہ کے اسمبلی میں سیاسی نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہ پورا علاقہ پہاڑی، دور افتادہ اور جغرافیائی اعتبار سے نہایت دشوار گزار ہے۔ بیشتر دیہات اونچے پہاڑوں اور گھنے جنگلات میں واقع ہیں جہاں آمدورفت کے مناسب ذرائع میسر نہیں۔ سردیوں کے موسم میں برفباری کے باعث کئی علاقے ملک کے دیگر حصوں سے کٹ جاتے ہیں جبکہ بنیادی سہولیات جیسے معیاری تعلیم، صحت کی خدمات، سڑکوں کا جال، پینے کا صاف پانی اور روزگار کے مواقع بھی محدود ہیں۔
بھدرواہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکنِ اسمبلی دلیپ سنگھ پریہار، ڈوڈہ ویسٹ کے رکنِ اسمبلی شکتی راج پریہار اور اندروال کے رکنِ اسمبلی پیاری لال شرما نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چناب خطہ بنیادی طور پر پہاڑی علاقہ ہے جہاں کی آبادی کو طویل عرصے سے پسماندگی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے نوجوان اعلیٰ تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں مناسب نمائندگی سے محروم ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔
لیڈران نے بتایا کہ درجۂ فہرست قبائل ملنے سے نہ صرف تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن کا فائدہ حاصل ہوگا بلکہ خطے میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے خصوصی فنڈز اور اسکیمیں بھی فراہم کی جا سکیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چناب خطہ کے لوگ کئی برسوں سے اس کا مطالبہ کر رہے تھے اور جغرافیائی دوری اور وسائل کی کمی نے انہیں ترقی کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے چناب خطہ کے پہاڑی باشندوں کو جلد از جلد درجۂ فہرست قبائل عطا کرے تاکہ سماجی و معاشی انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔