اونتی میں وندے بھارت ٹرین کا ہالٹ رکھا جائے: نثار احمد بھٹ
پلوامہ میں بی جے پی کے جنرل سیکرٹری نے حکومت سے مطالبہ کیاکہ اونتی پورہ کی اہمیت کے پیش نظر یہاں ایک ہالٹ رکھا جائے۔
Published : May 30, 2026 at 6:50 PM IST
اونتی پورہ (شبیر بٹ): وندے بھارت ٹرین کی باقاعدہ سروس شروع ہونے سے جہاں کشمیر اور دلی کے بیچ سفر مختصر ہو گیا ہے اور عوامی سطح پر شمالی ریلوے کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ تاہم وادی کشمیر کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ کشمیر میں مختلف مقامات پر ہالٹ نہ رکھنے سے اس سہولت کا فائدہ حاصل کرنے میں وسیع آبادی کو دقتوں کا سامنا ہے۔
جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں ان دنوں وندے بھارت ایکسپریس کا ہالٹ پواینٹ منظور کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنرل سیکرٹری برائے پلوامہ نثار احمد بٹ آج میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر ریلوے سےمطالبہ کیا کہ اونتی پورہ کی تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں ایک ہالٹ رکھا جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ کہ اونتی پورہ جہاں ماضی میں راجدھانی رہا ہے، وہیں اب یہاں ایمز، اسلامک یونیورسٹی، ایئر فورس اسٹیشن اور دیگر اہم تنصیبات موجود ہیں، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہان اس ٹرین کا ایک ہالٹ رکھا جانا چاہیے۔ نثار احمد بٹ کہا کہ اس مانگ کو آگے بڑھانے کے لیے سول سوساٹی کو بھی آگے آنا چاہیے۔ نثار احمد نے مرکزی وزیر ریلوے سے اس بارے میں ہمدردانہ غور کرنے کی درخواست کی۔
