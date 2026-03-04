ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رمضان میں وادی کشمیر کے دسترخوان پر ٹراوٹ فش کی مانگ برقرار، تازہ مچھلی کی خریداری میں تیزی
ماہِ صیام کے دوران ٹراوٹ فش اپنی غذائیت، لطافت اور ذائقے کی بدولت سحری اور افطاری دونوں اوقات میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔
Published : March 4, 2026 at 8:59 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) رمضان المبارک کی پُرنور ساعتوں میں جہاں دسترخوان عبادت کے سکون سے مہکتا ہے، وہیں وادی کشمیر کی ٹھنڈی رگوں میں بہتے چشموں کی سوغات، ٹراوٹ مچھلی، اس مہک میں ایک الگ ہی ذائقہ گھول دیتی ہے۔ صاف و شفاف قدرتی پانی میں پرورش پانے والی یہ خاص نسل کی مچھلی محض ایک خوراک نہیں بلکہ وادی کی تہذیبی اور غذائی روایت کا حصہ بن چکی ہے۔
ماہِ صیام کے دوران اگرچہ مختلف لذیذ پکوان تیار کیے جاتے ہیں، تاہم ٹراوٹ فش اپنی غذائیت، لطافت اور ذائقے کی بدولت سحری اور افطاری دونوں اوقات میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اسے فرائی، گرِل اور روایتی مصالحہ جات،مولی ،ساگ ،ندرو کے ساتھ مختلف انداز میں تیار کیا جاتا ہے، اور ہر انداز میں اس کا ذائقہ اپنی انفرادیت برقرار رکھتا ہے۔
محکمہ فشریز سے وابستہ اچھہ بل ٹراوٹ فش فارم کے فارم منیجر وسیم اکرم کے مطابق فارم پر سال بھر مچھلیوں کی فروخت جاری رہتی ہے۔ دن بھر لوگ تازہ ٹراوٹ خریدنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک میں بھی طلب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ان کے مطابق فارم رمضان میں صبح دس بجے سے دو بجے تک کھلا رہتا ہے اور لوگ تازہ مچھلی کے حصول میں خاص دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹراوٹ وادی کے لوگوں کی پسندیدہ غذا ہے۔
مقامی شہری محمد رفیق کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک بار ٹراوٹ ضرور تناول کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر زیادہ دیر رہنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ ان کے بقول ٹراوٹ نہ صرف ذائقے میں منفرد ہے بلکہ صحت کے لیے بھی مفید اور توانائی بخش غذا ہے۔ رمضان المبارک میں وہ اس کے مختلف پکوان تیار کر کے شوق سے کھاتے ہیں۔ انہوں نے محکمہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مختلف مقامات پر قائم ٹراوٹ فارمز کی بدولت تازہ مچھلی مناسب قیمت پر آسانی سے دستیاب رہتی ہے۔
رمضان کے مقدس مہینے میں جہاں روحانیت کو جِلا ملتی ہے، وہیں ٹراوٹ فش وادی کشمیر کے دسترخوان پر غذائیت اور ذائقے کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے، جو روایت اور ضرورت دونوں کا حسین سنگم ہے۔