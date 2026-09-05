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وظیفہ میں اضافے کا مطالبہ زیر غور، ایم بی بی انٹرنز ہڑتال ختم کرکے واپس کام پر آئیں، سکینہ ایتو
سیکنہ ایتو نے کہا کہ اساتذہ نے بچوں کی تعلیمی، سماجی اور ذاتی ترقی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
Published : September 5, 2026 at 3:19 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): جموں و کشمیر کی صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے ہفتہ کے روز احتجاج کرنے والے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز سے اپنی ڈیوٹی دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وظیفہ میں اضافہ کا ان کا مطالبہ زیر غور ہے اور حکومت ان کے خدشات کو نظر انداز نہیں کرے گی۔
یہ اپیل اس وقت سامنے آئی جب انٹرنز کی غیر معینہ ہڑتال چھٹے دن میں داخل ہو گئی۔ انٹرنز نے 31 اگست کو ہڑتال شروع کی تھی اور وہ اپنے ماہانہ وظیفہ کو تقریباً 12,300 روپے سے بڑھا کر 30,000 روپے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ یہ معاملہ حکومت کے ذریعے آگے بڑھا ہے اور فی الحال محکمہ خزانہ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کے دوران مانگی گئی وضاحتیں پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہیں۔
انہوں نے یوم اساتذہ کی تقریب کے موقع پر ای ٹی وہ بھارت کے نمائندے پرویزالدیں کے پوچھے گئے ایل سوال کے جواب میں کہا کہ جمعہ کو احتجاج کرنے والے انٹرنز کے نمائندوں سے ملاقات کی ہوئی ہے اور حکومت مزید بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے انٹرنز پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کو انتظامیہ اور ڈاکٹروں کے درمیان تصادم کے طور پر دیکھنا نہیں چائیے ۔یہ ناکامی یا کامیابی کا معاملہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ انٹرنز کے خدشات کو تسلیم کیا اور ان سے کہا کہ وہ حکومت کو اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے وقت دیں۔ احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کو "ہمارے بچے" قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ انہیں نظر انداز کیا جائے۔انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے بچے ہیں، وہ اجنبی نہیں ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ انٹرنز کے لیے بات چیت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ایتو نے زور دیا کہ ہڑتال صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کو متاثر کر رہی ہے اور انٹرنز پر زور دیا کہ وہ اپنے فرائض پر واپس جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنز نے سرکاری ہسپتالوں میں اہم کردار ادا کیا اور مریضوں کی دیکھ بھال سے سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ لوگوں کا علاج بہت ضروری ہے۔"مجھے امید ہے کہ بچے واپس کام ہر آئیں گے ۔سکینہ ایتو نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس معاملے پر میٹنگیں کی ہیں اور وہ انٹرنز کے خدشات سے واقف ہیں۔ انہوں نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔"ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ ہم اس میں پیچھے نہیں رہیں گے،" انہوں نے مزید کہا کہ حکومت مطالبہ پورا کرے گی۔
واضح رہے کہ پیر سے جموں وکشمیر کے مختلف میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں ایم بی بی ایس انٹرنز اپنے ماہانہ اننٹرن شپ مشاہرے میں اضافے کے مطالبے کو لے کر مشترکہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں نٹرنز ماہانہ 12300کے مشاہرے کو بڑھاکر 30000 ہزار کرنے کا مطالبہ کررہے ہیں۔
یوم اساتذہ کے موقع پر سیکنہ ایتو نے کہا کہ اساتذہ نے بچوں کی تعلیمی، سماجی اور ذاتی ترقی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ان کی شراکت کلاس روم کی تدریس سے آگے بڑھی ہے اور اس کی مناسب مقدار بتانا مشکل ہے۔
انہوں نے جموں و کشمیر کے مکمل طور پر خواندہ یونین ٹیریٹری کے طور پر اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب توجہ اس کامیابی کو برقرار رکھنے اور تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے اور خواندگی کو آگے بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کرنے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوم اساتذہ کو ایک ایسے موقع کے طور پر کام کرنا چاہیے جس سے پے در پے نسلوں کی تشکیل میں اساتذہ کے وسیع کردار کو تسلیم کیا جائے۔
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