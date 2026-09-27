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اننت ناگ کو جنوبی کشمیر کے بڑے طبی مرکز میں تبدیل کرنے کی تجویز، سکمز-2 کے قیام کا مطالبہ
سماجی کارکن راؤ فرمان علی نے اننت ناگ میں ٹرشیری ہیلتھ کیئر کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔
Published : September 27, 2026 at 7:01 AM IST
اننت ناگ: (اشفاق احمد میر) جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں دوسرے شیرِ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (اسکمز-2) کے قیام کا مطالبہ ایک بار پھر زور پکڑنے لگا ہے۔ سول سوسائٹی سے وابستہ افراد، طبی ماہرین اور صحت کے شعبے سے وابستہ حلقے حکومت سے اس تجویز کا جامع جائزہ لینے اور اس کی فزیبلٹی پر باقاعدہ کارروائی شروع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
مجوزہ ادارے کے لیے قاضی گنڈ، کوکرناگ، ساگام اور ڈورو پر مشتمل خطے کو موزوں قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ادارے کا مقصد جنوبی کشمیر کے ساتھ ساتھ پیر پنچال اور ملحقہ پہاڑی علاقوں، بشمول چناب ویلی کے بعض حصوں کے مریضوں کو جدید اور سپر اسپیشلٹی طبی سہولیات فراہم کرنا ہوگا۔
جنوبی کشمیر میں اننت ناگ، کولگام اور شوپیاں کے علاوہ دور دراز اور پہاڑی علاقوں سے بھی مریض علاج کے لیے اننت ناگ پہنچتے ہیں۔ پیچیدہ اور انتہائی خصوصی نوعیت کے علاج کے لیے متعدد مریضوں کو سری نگر اور دیگر بڑے طبی مراکز کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اننت ناگ میں ایک بڑے ٹرشیری کیئر ادارے کے قیام کو اشد ضرورت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
طبی ماہرین کے مطابق اننت ناگ میں کینسر کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی جدید طبی ڈھانچے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کے ریڈی ایشن آنکولوجی شعبے کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے دوران تقریباً 530 کینسر کیسز رجسٹر کیے گئے تھے، جبکہ اس وقت تک شعبے میں کینسر کے مجموعی رجسٹریشنز کی تعداد تقریباً 1750 تک پہنچ چکی تھی۔ جی ایم سی اننت ناگ جنوبی کشمیر، پیر پنچال اور چناب ویلی کے بعض علاقوں سے آنے والے مریضوں کو بھی طبی خدمات فراہم کرتا ہے۔
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سول سوسائٹی اور بعض طبی حلقوں کی جانب سے ضلع میں ایڈینوکارسینوما (Adenocarcinoma) کے بوجھ کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی گئی ہے اور اسے جدید تشخیصی، سرجیکل اور آنکولوجی سہولیات کو مضبوط بنانے کی ایک اضافی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔
مجوزہ اسکمز-2 میں ایمرجنسی اور ٹراما کیئر، انتہائی نگہداشت (آئی سی یو)، کارڈیالوجی، نیورولوجی اور نیورو سرجری، نیفرولوجی، یورولوجی، گیسٹرواینٹرولوجی، آنکولوجی، جدید پیڈیاٹرکس، آبسٹیٹرکس اینڈ گائناکولوجی، آرتھوپیڈکس اور جدید تشخیصی سہولیات جیسے شعبے شامل کیے جا سکتے ہیں۔
اس ادارے کو صرف علاج تک محدود رکھنے کے بجائے میڈیکل ایجوکیشن، اسپیشلسٹ ٹریننگ، طبی تحقیق اور ٹیلی میڈیسن کے مرکز کے طور پر بھی ترقی دی جا سکتی ہے۔ اس سے پیچیدہ بیماریوں کے مریضوں کو بار بار سری نگر یا دیگر بڑے طبی مراکز کا سفر کرنے کی ضرورت کم ہو جائے گی، اور طویل مدتی علاج حاصل کرنے والے مریضوں اور ان کے تیمارداروں پر سفر اور رہائش کا بوجھ بھی کم ہو سکے گا۔
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سماجی کارکن راؤ فرمان علی کا کہنا ہے کہ اننت ناگ میں ٹرشیری ہیلتھ کیئر کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ریڈیوتھراپی کی مطلوبہ سہولیات دستیاب نہ ہونے کی صورت میں کینسر کے بعض مریضوں کو ریڈیوتھراپی کے لیے سری نگر کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں جدید آنکولوجی اور دیگر سپر اسپیشلٹی خدمات کی مقامی سطح پر دستیابی مریضوں کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مجوزہ اسکمز-2 کے قیام کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے باقاعدہ فزیبلٹی پراسیس شروع کیا جائے، قاضی گنڈ، کوکرناگ، ساگام اور ڈورو بیلٹ میں موزوں مقام کی نشاندہی کی جائے اور ماہرین پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جائے۔
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