جموں میں روہنگیا کی بے دخلی کا مطالبہ تیز، حکومت کو 15 روزہ الٹی میٹم
جموں میں روہنگیا مسلمانوں کی بے دخلی کا مطالبہ ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے۔
Published : December 9, 2025 at 5:12 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی ): ملک کی کئی ریاستوں بشمول اتر پردیش میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائی کے بعد جموں میں روہنگیا مسلمانوں کی بے دخلی کا مطالبہ ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے غیر قانونی مہاجرین کی نشاندہی اور انہیں حراستی مراکز میں بھیجنے کی کارروائی شروع کر دی ہے جبکہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایسے افراد کو کسی قسم کی پناہ یا تعاون نہ دی جائے۔
اسی ماحول میں جموں میں مقیم روہنگیا کو فوری طور پر ملک بدر کرنے کا مطالبہ زور پکڑ چکا ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی جموں و کشمیر کے صدر منیش سہنی نے حکومت کو 15 روز کا الٹی میٹم دیتے ہوئے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر اس مدت کے اندر بے دخلی کا عمل شروع نہ ہوا تو شیو سینا کارکنان اپنے طریقے سے کارروائی کریں گے اور روہنگیا کو یہاں سے ہٹا دیں گے۔
منیش سہنی نے الزام لگایا کہ جموں و کشمیر ایک حساس خطہ ہے جہاں دہشت گردی کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، اور غیر قانونی مہاجرین کی موجودگی سکیورٹی کے لیے بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ متعدد روہنگیا افراد چوری، منشیات اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، جبکہ بعض کے خلاف مقدمات بھی درج ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت فوری طور پر غیر ملکیوں کی نشاندہی، گرفتاری اور ملک بدری کے لیے مربوط مہم چلائے اور اس مقصد کے لیے علیحدہ ڈٹینشن سینٹر قائم کرے۔ منیش سہنی نے خبردار کیا کہ اگر حکومت 15 روز کے اندر ٹھوس قدم نہ اٹھائے تو جموں میں بڑے پیمانے پر اور زیادہ شدت کے ساتھ احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔