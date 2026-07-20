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ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ، نیشنل کانفرنس پلوامہ کا ضلع ہیڈکوارٹر پر احتجاج، پولیس نے احتجاج کو ناکام بنا دیا
نیشنل کانفرنس کے کارکنان نے سینئر رہنما جاوید رحیم بٹ کی قیادت میں پلوامہ میں ضلع ہیڈ کوارٹر پر احتجاج کیا۔
Published : July 20, 2026 at 1:45 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے کو لے کر نیشنل کانفرنس کی جانب سے آج جموں وکشمیر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہیں۔ اسی سلسلے میں ضلع پلوامہ میں بھی نیشنل کانفرنس کے کارکنان نے سینئر رہنما جاوید رحیم بٹ کی قیادت میں ضلعی ہیڈکوارٹر پلوامہ پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ریاستی درجے کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا، تاہم پولیس نے احتجاجی مظاہرہ کو ناکام بنا دیا۔
ادھر نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ قیادت اور پارٹی کے اراکینِ اسمبلی ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر جنتر منتر، نئی دہلی میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کے لیے پہلے ہی دہلی پہنچ چکے ہیں، جبکہ پارٹی کی ہدایت پر ضلع سطح پر بھی احتجاجی مظاہرے منعقد کیے جا رہے ہیں۔
اس موقعے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جاوید رحیم بٹ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا یہ احتجاج مرکزی حکومت کو اس کے وعدے کی یاد دہانی کرانے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ واپس دینا عوام کا بنیادی حق ہے اور مرکز کو اپنا وعدہ فوری طور پر پورا کرنا چاہیے۔
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انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے جموں و کشمیر کے عوام مختلف مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں اور ریاستی درجے کی بحالی ہی ان مسائل کے ازالے اور عوام کے اعتماد کی بحالی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مرکزی حکومت کو جموں و کشمیر کے عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔