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’قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کی اپیل‘: پلوامہ اور شوپیاں کے تمام پاور اسٹیشنوں پر آئسولیٹر تبدیل کرنے کا مطالبہ
بجلی ملازمین کی ایسوسی ایشن نے فیلڈ ملازمین کی حفاظت کے لیے ضروری حفاظتی آلات اور محکمہ جاتی موبائل فون فراہم کرنے پر زور دیا۔
Published : October 23, 2026 at 1:26 PM IST
پلوامہ : وادی کشمیر میں کرنٹ لگنے کے بڑھتے ہوئے واقعات اور بجلی لائنوں کی مرمت کے دوران فیلڈ ملازمین کی قیمتی جانیں ضائع ہونے پر الیکٹریکل ایمپلائز ایسوسی ایشن نے متعلقہ محکمہ سے فوری حفاظتی اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ پلوامہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے نمائندے میر امتیاز راجپوری نے کہا کہ بجلی کے نظام میں موجود حفاظتی خامیوں کو دور کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ خطرناک حالات میں کام کرنے والے بجلی ملازمین کی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جاسکے۔
انہوں نے پلوامہ اور شوپیاں اضلاع کے تمام پاور اسٹیشنوں پر نصب آئسولیٹرز کو فوری طور تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بجلی لائنوں کی مرمت اور دیگر ضروری کاموں کے دوران ملازمین کو مختلف خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں کئی مرتبہ قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوجاتی ہیں۔ میر امتیاز راجپوری نے مزید مطالبہ کیا کہ ہر پاور اسٹیشن پر محکمہ جاتی موبائل فون فراہم کیے جائیں، تاکہ ضرورت کے وقت ملازمین کے درمیان فوری رابطہ قائم کیا جاسکے۔
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اس کے علاوہ انہوں نے تمام فیلڈ ملازمین کو ضروری حفاظتی آلات اور بنیادی سہولیات بلا تاخیر فراہم کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری اقدامات اٹھائے جائیں، تاکہ بجلی ملازمین کی حفاظت کو یقینی بنایا جاسکے اور مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعات کو روک کر قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جاسکے۔