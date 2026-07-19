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چارسو گاؤں میں نیشنل ہائی وے 44 پر فٹ اوور برج کی تعمیر کا مطالبہ
چارسو میں اپنے دورہ کے دوران سابق بی جے پی ضلع صدر نے نیشنل ہائی وے پر فٹ اوور برج کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔
Published : July 19, 2026 at 3:42 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے چارسو گاؤں کے مکینوں نے نیشنل ہائی وے 44 پر فٹ اوور برج (Foot Over Bridge) کی تعمیر کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گاؤں دو اطراف میں واقع ہونے کے باعث روزمرہ ضروریات، تعلیمی اداروں، بازار اور دیگر مقامات تک پہنچنے کے لیے انہیں مصروف نیشنل ہائی وے عبور کرنا پڑتا ہے، جس سے ہر وقت حادثات کا خدشہ رہتا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق اسکولی بچے، بزرگ شہری، خواتین اور دیگر راہگیر روزانہ جان جوکھم میں ڈال کر سڑک پار کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی برسوں سے فٹ اوور برج کی تعمیر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تاہم اب تک اس پر کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی۔
عوامی مطالبے کے پیش نظر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سابق ضلع صدر محمد لطیف بٹ نے چارسو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مقامی باشندوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے۔ اس موقع پر لوگوں نے فٹ اوور برج کی فوری تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
محمد لطیف بٹ نے مقامی لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ اس اہم عوامی مسئلے کو لیفٹیننٹ گورنر اور متعلقہ حکام کے سامنے اٹھائیں گے تاکہ جلد از جلد فٹ اوور برج کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور اس مطالبے کو ہر ممکن سطح پر مؤثر انداز میں پیش کیا جائے گا۔
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مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ نیشنل ہائی وے پر فٹ اوور برج کی عدم موجودگی کے باعث ماضی میں متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں، اس لیے مزید قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے اس منصوبے پر فوری عمل درآمد ناگزیر ہے۔