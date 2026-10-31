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نیشنل کانفرنس نے پارٹی میں بغاوت کی قیاس آرائی کو مسترد کردیا
شوکت میر نے نومنتخب جنرل سیکریٹری مبارک گل کو اس میٹنگ میں شرکت کی پاداش میں عہدے سے ہٹائے جانے کے تاثر کو بھی مستردکیا۔
Published : October 31, 2026 at 1:06 PM IST
سرینگر: کشمیر میں حکمران جماعت کے ایک درجن سے زائد قانون سازوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی کابینہ اور ان کے قریبی رفقاء میں بڑی تبدیلیوں کے مطالبے کے ایک دن بعد، نیشنل کانفرنس نے پارٹی میں کسی بھی قسم کی "بغاوت" کی تردید کرتے ہوئے اسے محض قیاس آرائی قرار دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کشمیر کے صوبائی صدر شوکت میر نے کہا کہ ارکانِ اسمبلی کابینہ میں شامل نہ کیے جانے پر ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے بات کریں گے۔
انہوں نے یہاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: "یہ ملاقات کھانے پر خوشگوار ماحول میں موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے ہوئی تھی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق سینئر ارکان کی قیادت میں یہ قانون ساز اپنے مسائل پر عمر عبداللہ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ کوئی بغاوت نہیں ہوئی ہے۔" شوکت میر نے واضح کیا کہ ارکانِ اسمبلی پارٹی کے اندرونی فورم پر بات کریں گے اور انہوں نے میڈیا کو کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا: "وہ پارٹی قیادت کے ساتھ اپنے خدشات پر گفتگو کریں گے۔ انہوں نے نہ تو پارٹی کے خلاف کچھ کہا ہے اور نہ ہی حکومت کے خلاف۔"
شوکت میر نے نو منتخب جنرل سیکریٹری مبارک گل کو اس میٹنگ میں شرکت کی پاداش میں عہدے سے ہٹائے جانے کے تاثر کو بھی مسترد کیا۔ مبارک گل ان 19 ناراض قانون سازوں میں شامل تھے جو جمعہ کے روز رکن اسمبلی قیصر جمشید لون کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اراکین نے ورچوئل طور پر شرکت کی جبکہ چند ایک نے خاندانی مصروفیات کے باعث عدم دستیابی ظاہر کی تھی۔ اس میٹنگ کے بعد این سی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مبارک گل کی جگہ علی محمد ساگر کو اس اہم عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔
این سی رہنما نے وضاحت کرتے ہوئے کہا: "لداخ میں شہری بلدیاتی انتخابات کے فارم داخل کرنے کے لیے ہمیں جنرل سیکریٹری کے دستخط درکار تھے۔ مبارک گل نے ذمہ داری سنبھالنے کے لیے وقت مانگا تھا، اسی بنا پر یہ حکم نامہ جاری کیا گیا۔" ارکانِ اسمبلی کی یہ میٹنگ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے کابینہ میں کی گئی حالیہ ردوبدل کے چند روز بعد سامنے آئی ہے، جس نے نظر انداز کیے گئے ارکان میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ جمعہ کے روز ناراض قانون سازوں نے ایک قرارداد منظور کی جس میں وزراء کونسل کی مکمل ازسرنو تشکیل اور عبداللہ خاندان کے دو قریبی معتمدین کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔
قرارداد میں کہا گیا کہ عمر عبداللہ کی کابینہ میں دو سال کی مدت مکمل کرنے والے تمام وزراء کو ہٹایا جائے اور خالی ہونے والے وزارتی قلمدان میرٹ اور علاقائی نمائندگی کی بنیاد پر پُر کیے جائیں۔ ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ارکان نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دو قریبی معتمدین ناصر اسلم وانی اور رکن پارلیمنٹ شمی اوبرائے کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ این سی کے صدر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دونوں اس وقت سرینگر سے باہر ہیں۔ مطالبات پر مشتمل یہ یادداشت دونوں رہنماؤں کی واپسی پر ان کے حوالے کی جائے گی۔
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عبداللہ خاندان کے ایک قریبی ذریعے نے تسلیم کیا کہ ارکانِ اسمبلی ناراض ہیں اور انہوں نے بتایا کہ پارٹی قیادت وادی واپسی پر ان سے بات کرے گی۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ان کے تحفظات بجا ہیں، لیکن موجودہ یونین ٹیریٹری نظام کے تحت حکومت کے پاس صرف آٹھ وزراء رکھنے کی گنجائش ہے۔ مزید وزراء کے لیے ریاست کا درجہ بحال ہونا ضروری ہے، جس کے لیے حکومت گزشتہ دو سالوں سے مرکزی حکومت کے سامنے سنجیدگی سے مطالبہ نہیں کر رہی ہے۔"