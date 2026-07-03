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جموں کشمیر ہائی کورٹ نے 'کشمیر فائٹ' کیس میں UAPA الزامات کو برقرار رکھا
عدالت نے کہا کہ استغاثہ نے بادی النظر میں ایسے شواہد پیش کیے ہیں جو ملزمان کو انتخابی عمل متاثرکرنے کی سازش سے جوڑتے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 3, 2026 at 4:22 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعہ کو کالعدم تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ (TRF) کے دو مبینہ ساتھیوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے تحت عائد الزامات کو برقرار رکھا۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ نے بادی النظر میں ایسے کافی شواہد پیش کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملزمان 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران کشمیر میں ووٹروں اور پولنگ عملے کو خوفزدہ کرنے کی سازش سے جڑے ہوئے تھے۔
جسٹس رجنیش اوسوال اور جسٹس سنجے پریہار پر مشتمل ڈویژن بنچ نے اپنے 16 صفحات پر مشتمل فیصلے میں عدنان بشیر بنگرو اور محمد منان ڈار نامی دو کشمیری شہریوں کی الگ الگ فوجداری اپیلیں مسترد کر دیں۔ دونوں نے 12 جولائی 2025 کو این آئی اے کی خصوصی عدالت کے اس حکم کو چیلنج کیا تھا، جس کے تحت ان پر یو اے پی اے کی دفعات 13، 18 اور 39 کے تحت الزامات عائد کیے گئے تھے۔ محمد منان ڈار پر یو اے پی اے کی دفعہ 40(2) بھی عائد ہے، جبکہ دونوں ملزمان پر بھارتی تعزیراتِ ہند کی دفعہ 506 کے تحت بھی مقدمہ درج ہے۔
عدالت نے واضح کیا کہ اس کے مشاہدات صرف الزامات طے کرنے کے مرحلے تک محدود ہیں اور مقدمے کی سماعت کے دوران ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
یہ مقدمہ پولیس اسٹیشن شہید گنج میں درج ایف آئی آر نمبر 11/2024 سے متعلق ہے۔ پولیس کو 18 مارچ 2024 کو اطلاع ملی تھی کہ پارلیمانی انتخابات سے قبل ٹیلی گرام پر موجود "کشمیر فائٹ" نامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹی آر ایف کی جانب سے ایک دھمکی آمیز پیغام اپ لوڈ کیا گیا ہے۔
استغاثہ کے مطابق اس پیغام میں سرینگر کے بوتھ لیول افسران کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ "آنے والے نام نہاد انتخابات کے لیے بوتھ لیول افسران کی فہرست اپ لوڈ کی گئی ہے، ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تمام معلومات موجود ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ کب اور کیسے کارروائی کرنی ہے۔"
اگلے روز پولیس نے سرینگر کے جہانگیر چوک میں گاڑیوں کی تلاشی کے دوران دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے مطابق ملزمان کے قبضے سے ٹی آر ایف کے 39 تشہیری پوسٹر، گوند کی ایک بوتل اور ایک لاکھ روپے نقد برآمد ہوئے، جو مبینہ طور پر ہلاک شدہ ٹی آر ایف جنگجو مومن گلزار تک پہنچائے جانے تھے۔
'مقدمہ پوسٹرز کی برآمدگی سے پرے'
ہائی کورٹ نے کہا کہ استغاثہ کا مقدمہ صرف پوسٹروں اور نقد رقم کی برآمدگی تک محدود نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ تفتیش کے مطابق دونوں ملزمان پاکستان میں موجود ایک ہینڈلر سے ورچوئل نمبروں کے ذریعے رابطے میں تھے، واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے اور انہیں انتخابات میں عوامی شرکت کی حوصلہ شکنی کے لیے پوسٹر تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تفتیش میں موبائل لوکیشن، ضبط شدہ فونز کی فرانزک جانچ اور محمد منان ڈار کے موبائل سے ہلاک شدہ ٹی آر ایف جنگجو مومن گلزار کی تصویر بھی برآمد ہونے کا حوالہ دیا گیا۔
عدالت نے یو اے پی اے کی دفعات 18 اور 39 کے تحت الزامات کو چیلنج کرنے کی دلیل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مقدمہ صرف پوسٹروں اور نقد رقم رکھنے تک محدود نہیں بلکہ دونوں ملزمان پر پاکستان میں موجود ہینڈلر اور مومن گلزار سے رابطے کا بھی الزام ہے، جو بعد میں ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا۔
بنچ نے مزید کہا کہ پوسٹروں اور غیر حساب شدہ نقد رقم کی منتقلی سے بادی النظر میں ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمان اور مومن گلزار ایک بڑی سازش کا حصہ تھے، جس کا مقصد عوام خصوصاً انتخابی ڈیوٹی انجام دینے والے عملے میں خوف پیدا کرنا اور بھارت کی خودمختاری کو چیلنج کرنا تھا۔
یو اے پی اے کی دفعہ 39 کے تحت دہشت گرد تنظیم کی حمایت کے الزام پر عدالت نے کہا کہ ریکارڈ پر ایسا مواد موجود ہے جس سے بادی النظر میں ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملزمان کالعدم ٹی آر ایف کے معاون کے طور پر سرگرم تھے۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ملزمان سے برآمد ہونے والا مبینہ تشہیری مواد "کشمیر فائٹس" ٹیلی گرام چینل پر پہلے اپ لوڈ کیے گئے مواد سے مطابقت رکھتا ہے۔
عدالت نے کہا کہ اس مرحلے پر ریکارڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ یہ ٹیلی گرام چینل ٹی آر ایف سے متعلق نہیں تھا۔ ملزمان کی جانب سے اٹھائے گئے حقائق سے متعلق اعتراضات کا فیصلہ ٹرائل کے دوران کیا جائے گا۔
بنچ نے کہا کہ ابتدائی مرحلے پر موجود مواد یو اے پی اے کی دفعہ 13 کے تحت بھی الزامات عائد کرنے کے لیے کافی ہے۔ عدالت کے مطابق پوسٹروں کے متن میں جموں و کشمیر کے عوام کو بھارت کے دیگر حصوں سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو ملک کے خلاف نفرت اور بداعتمادی پھیلانے کے لیے کافی ہے۔
الزامات اور شواہد کا تفصیلی جائزہ
عدالت نے ملزمان کی جانب سے ایک سابقہ ہائی کورٹ فیصلے کا حوالہ بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس مرحلے پر اس فیصلے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے طے شدہ اصولوں کو دہراتے ہوئے کہا کہ الزامات طے کرتے وقت عدالت کو شواہد کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
عدالت نے کہا کہ اس مرحلے پر شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لینا یا ان کی حتمی جانچ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ کام مقدمے کی مکمل سماعت کے بعد کیا جاتا ہے۔
عدالت نے مزید کہا کہ ٹرائل کورٹ صرف یہ دیکھتی ہے کہ استغاثہ کا مواد بادی النظر میں جرم کے بنیادی عناصر کو ثابت کرتا ہے یا نہیں، اسے اس مرحلے پر مکمل مقدمے کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔
محمد منان ڈار نے مؤقف اختیار کیا کہ انہیں 16 مارچ 2024 کو ہی سیکورٹی فورسز نے حراست میں لے لیا تھا اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے دائر ہیبیس کارپس درخواست سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا۔
ہائی کورٹ نے یہ دلیل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہیبیس کارپس درخواست میں کیے گئے دعوے خود بخود ثبوت نہیں بن جاتے اور نہ ہی انہیں جھوٹے مقدمے کا مضبوط ثبوت قرار دیا جا سکتا ہے۔
دونوں اپیلیں مسترد
عدالت نے کہا کہ اس نوعیت کے دفاعی دلائل کا جائزہ صرف ٹرائل کے دوران لیا جا سکتا ہے۔ خصوصی عدالت کے حکم میں کوئی قانونی خامی نہ پاتے ہوئے ہائی کورٹ نے دونوں اپیلیں مسترد کر دیں۔
عدالت نے کہا کہ الزامات طے کرنے کے مرحلے پر ٹرائل کورٹ کا کام شواہد کی حتمی جانچ کرنا نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ ملزمان کے خلاف بادی النظر میں جرم کا شبہ موجود ہے یا نہیں۔
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