ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'دہلی کے دروازے اور دل کھلے': کشمیر میں 8000 کروڑ کے دیہی سڑک منصوبوں کا آغاز
مرکزی وزیر شیو راج سنگھ چوہان نے سرینگر میں تقریب کے دوران ان منصوبوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چوہان کی ستائش کی۔
Published : April 28, 2026 at 6:40 PM IST
Updated : April 28, 2026 at 8:10 PM IST
سرینگر: زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے جموں کشمیر کے اپنے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی موجودگی میں 8000 کروڑ روپے کے دیہی سڑک منصوبوں کا افتتاح کیا۔ چوہان نے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا (PMGSY)-IV (بیچ-II) کے تحت منظور شدہ منصوبوں کا منظوری نامہ ایس کے آئی سی سی، سرینگر میں عمر عبداللہ کے حوالے کیا۔
اس موقع پر مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ہند صرف سڑکیں نہیں بنا رہی بلکہ دلوں کو بھی جوڑ رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا: "دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، دہلی کے دروازے بھی کھلے ہیں۔"
چوہان نے کہا کہ ایک ہی سال میں تقریباً 8000 کروڑ روپے کے سڑک منصوبوں کی منظوری ایک تاریخی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "جیسے جیسے منظور شدہ سڑکوں پر کام آگے بڑھے گا، مرکزی حکومت باقی ضروری راستوں کے لیے بھی مثبت فیصلے کرتی رہے گی۔"
ایس کے آئی سی سی میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ "مقصد صرف سڑکیں بنانا نہیں بلکہ ہر گاؤں، بستی اور دور دراز علاقے کو ترقی کے دھارے سے جوڑنا ہے، کیونکہ سڑکیں اسکول، اسپتال، بازار اور مواقع لوگوں کے قریب لاتی ہیں۔"
مرکزی وزیر نے خواتین کی سیلف ہیلپ گروپس کے لیے 24 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو DAY-NRLM کے تحت 4568.23 کروڑ روپے بھی جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہدف صرف "لکھپتی دیدی" بنانا نہیں بلکہ انہیں مضبوط اور بااختیار کاروباری خواتین کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔
اس موقع پر جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، وزیر جاوید احمد ڈار اور قائد حزبِ اختلاف سنیل کمار شرما بھی موجود تھے۔
زراعت اور کسانوں کے مسائل پر بات کرتے ہوئے چوہان نے چھوٹے کھیت، دشوار گزار زمین اور موسمی خطرات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے خطے کے ساتھ کھڑی ہے اور بہتر اقسام کے صاف پودوں کی فراہمی، معیاری نرسریوں کا قیام اور سائنسی بنیادوں پر فصلوں کی تنوع کو فروغ دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ "انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم جموں و کشمیر بھیجی جائے گی جو یہاں کے موسم، مٹی، پانی کے وسائل اور زرعی امکانات کا جائزہ لے کر ایک جامع روڈ میپ تیار کرے گی۔"
عمر عبداللہ نے کی چوہان کی تعریف
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ گزشتہ ڈیڑھ سال میں چوہان نے مسلسل جموں و کشمیر کی ضروریات کو سمجھا ہے۔ انہوں نے 8000 کروڑ روپے کی منظوری کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی منظوری ایک ہی مرحلے میں ملنا اہم ہے اور حکومت اس پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنائے گی۔
انہوں نے کہا: "آپ نے 'ماما' کے طور پر جو محبت حاصل کی ہے وہ بجا ہے۔ ہم نے بھی آپ کو اسی گرمجوشی اور اعتماد سے قبول کیا ہے۔ آپ نے ہمارے تعلقات کو مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جموں و کشمیر کی ترقی کے لیے آپ کی وابستگی قابلِ ستائش ہے۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت پوری سنجیدگی سے منظور شدہ منصوبوں پر عمل کرے گی اور مرکزی امداد اور شراکتی وسائل کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے دیہی آبادی، کسانوں، باغبانوں اور خواتین کی زندگی میں حقیقی بہتری لائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: