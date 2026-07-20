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دہلی احتجاج کا مقصد پارلیمنٹ میں ریاستی درجے پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے: ایم وائی تاریگامی
تاریگامی نے کہا احتجاج کا مقصد پارلیمنٹ میں ریاستی درجے کی بحالی پر اتفاق رائے پیدا کرنا اور حکومت کو وعدے یاد دلانا ہے۔
Published : July 20, 2026 at 7:24 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی برسرِاقتدار جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کی جانب سے نئی دہلی میں ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر احتجاج کے دوران کشمیر کے کمیونسٹ لیڈر اور کولگام سے رکن اسمبلی ایم وائی تاریگامی کا کہنا ہے کہ اس احتجاج کا مقصد پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کے درمیان جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دینے کے حق میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔
تاریگامی نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ دہلی میں ہوئے احتجاج میں شرکت نہیں کی، تاہم انہوں نے احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا: "اس احتجاج کے ذریعے حکومت ہند کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اعتماد شکنی ہوئی ہے اور لوگوں کا اعتماد متزلزل ہوا ہے۔"
سی پی آئی (ایم) نے اپنے ریاستی جنرل سیکریٹری عباس راتھر سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کو نیشنل کانفرنس کے ساتھ احتجاج میں شرکت کے لیے بھیجا تھا۔
سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تاریگامی نے کہا: "نیشنل کانفرنس، بائیں بازو کی جماعتوں اور آزاد اراکین نے دہلی میں اس مقصد کے لیے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر پارلیمنٹ کی مختلف جماعتوں میں اتفاق رائے موجود ہے۔"
پیپلز کانفرنس (پی سی) اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) سمیت بعض سیاسی جماعتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنہوں نے نیشنل کانفرنس پر آرٹیکل 370 اور 35A کی بحالی کے مطالبے سے ہٹ کر صرف ریاستی درجے کی بات کرنے کا الزام عائد کیا، ایم وائی تاریگامی نے کہا کہ "اس احتجاج کو ایجنڈا یا مؤقف میں تبدیلی کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔"
انہوں نے کہا: "ہم نے اپنا ایجنڈا نہیں بدلا ہے بلکہ پارلیمنٹ کی مختلف جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ حکومت ہند پر ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ آج کا احتجاج حکومت ہند اور پارلیمنٹ کو ہمارے حقوق اور ریاستی درجے کی یاد دہانی ہے۔"
تاریگامی نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بی جے پی کی قیادت والی حکومت نے ایک ایسی ریاست کا درجہ ختم کیا، جس کی بنیاد مہاراجہ نے رکھی تھی، اور اس فیصلے کے ذریعے جموں و کشمیر کے عوام کی تذلیل کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو وہ ریاستی درجہ ضرور واپس ملنا چاہیے جس کا وعدہ حکومت ہند کر چکی ہے۔ ان کے مطابق 2022 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ہونے والی آل پارٹی میٹنگ میں بھی ریاستی درجے کی بحالی کا معاملہ اٹھایا گیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پارلیمنٹ میں اور حکومت ہند کے سالیسٹر جنرل نے بھی جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاستی درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔
تاریگامی نے کہا کہ حکومت ہند نے اعلان کیا تھا کہ پہلے حد بندی ہوگی، پھر اسمبلی انتخابات کرائے جائیں گے اور اس کے بعد ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا۔ "ہمیں خوشی ہے کہ جموں و کشمیر میں امن بحال ہوا ہے اور اس کے سب سے بڑے فائدہ اٹھانے والے یہاں کے لوگ ہیں۔ ریاستی درجے کی بحالی سے اعتماد کا فقدان کم ہوگا، لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا اور عوام کو ان کے حقوق واپس دے کر انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں عوام کے حقوق کے ساتھ جس انداز میں برتاؤ کیا جا رہا ہے، وہ کسی ایسے ملک کے شایانِ شان نہیں جو آئین اور جمہوری اقدار کی بنیاد پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہو۔
دریں اثنا، نیشنل کانفرنس نے دہلی پولیس کی جانب سے جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہ ملنے کے بعد پرتھوی راج روڈ پر واقع جموں و کشمیر ہاؤس کے باہر احتجاج کیا۔ جس میں کانگریس، عام آدمی پارٹی (عآپ) کے جموں و کشمیر صدر اور ڈوڈہ سے رکن اسمبلی معراج ملک، اور جموں و کشمیر کانگریس کے دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔
تاہم جموں و کشمیر کی اپوزیشن جماعتوں، جن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، بھارتیہ جنتا پارٹی، پیپلز کانفرنس اور اپنی پارٹی شامل ہیں، نے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کی جانب سے ملک بھر کی 52 سیاسی جماعتوں کو بھیجی گئی دعوت کو قبول نہیں کیا۔
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