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آسیہ اندرابی کی عمر قید کی سزا کے خلاف اپیل، دہلی ہائی کورٹ نے این آئی اے سے جواب طلب کیا
ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے سزا کے ٹرائل کورٹ کے حکم کے خلاف اندرابی کی اپیل پر NIA کو نوٹس جاری کیا ہے۔
By ANI
Published : August 3, 2026 at 3:07 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے پیر کو قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) سے کشمیری علیحدگی پسند لیڈر اور دختران ملت (ڈی ای ایم) کی سربراہ آسیہ اندرابی اور ان کی دو ساتھیوں کی طرف سے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت دہشت گردی کے مقدمے میں اپنی سزا کو چیلنج کرنے والی اپیلوں پر جواب طلب کیا ہے۔
جسٹس پرتھبا ایم سنگھ اور جسٹس وکاس مہاجن کی ڈویژن بنچ نے اندرابی کو عمر قید کی سزا سنائے جانے والے ٹرائل کورٹ کے حکم کے خلاف اندرابی کی اپیل پر این آئی اے کو نوٹس جاری کیا۔ بنچ نے ایجنسی سے ان (آسیہ اندرابی) کی ساتھی مجرموں، صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کی طرف سے دائر اپیلوں پر بھی جواب طلب کیا ہے، جنہوں نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے 30 سال قید کی سزا سنائے جانے کے حکم کو چیلنج کیا ہے۔
ہائی کورٹ نے مجرموں کی ان درخواستوں پر بھی نوٹس جاری کیا ہے جس میں اپیلوں کو نمٹانے تک ان کی سزاؤں کو معطل کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔
بنچ نے اپیلیں دائر کرنے میں تاخیر پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپیل کنندگان کے قریبی کنبہ کے افراد جموں و کشمیر میں مقیم ہیں اور ان کے پاس مقررہ مدت کے اندر اپیل کی کارروائی شروع کرنے کے لیے مناسب سہولیات نہیں ہیں۔
ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ طلب کیا جائے اور حکم دیا کہ ریکارڈ کا حصہ بننے والے الیکٹرانک شواہد کو الگ سے محفوظ کیا جائے۔ اپیل کنندگان کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے سابقہ واقعات کو ظاہر کرتے ہوئے حلف نامے داخل کریں۔
اس معاملے کو اب اکتوبر میں مزید سماعت کے لیے درج کیا گیا ہے۔ اپیلیں ٹرائل کورٹ کے 14 جنوری کے اس فیصلے کو چیلنج کرتی ہیں، جس میں اندرابی، فہمیدہ اور نسرین کو این آئی اے کی جانچ کے بعد قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔
استغاثہ کے مطابق، یہ معاملہ مرکزی وزارت داخلہ کی ہدایت پر شروع کی گئی این آئی اے کی تحقیقات سے شروع ہوا۔ اس میں انٹیلی جنس ان پٹ کے بعد الزام لگایا گیا کہ کالعدم تنظیم دختران ملت کے ارکان جموں و کشمیر میں علیحدگی پسندی کو فروغ دینے، عسکریت پسندی کی حوصلہ افزائی اور بھارت مخالف پروپیگنڈہ پھیلانے کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز اور عوامی تقریبات کا استعمال کر رہے ہیں۔
24 مارچ کو این آئی اے کی ایک عدالت نے اندرابی کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، جب کہ صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو اس کیس میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد تیس تیس سال قید کی سزا سنائی گئی۔
استغاثہ نے الزام لگایا کہ کالعدم تنظیم دختران ملت کی بانی اور مبینہ سربراہ آسیہ اندرابی، دہشت گردی کی سازش اور حکومت ہند کے خلاف جنگ چھیڑنے سے متعلق جرائم میں ملوث تھی۔ اسے 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور این آئی اے نے یو اے پی اے کی دفعات کے ساتھ مجرمانہ سازش، جنگ چھیڑنے، دشمنی اور بغاوت کو فروغ دینے سے متعلق آئی پی سی کی دفعات کا مطالبہ کیا تھا۔
ایڈیشنل سیشن جج چندر جیت سنگھ نے 14 جنوری 2026 کو تینوں ملزمان کو قصوروار ٹھہرانے کے بعد یہ سزا سنائی تھی۔ حالانکہ اس مقدمے کی سماعت پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں ہوئی تھی، لیکن جج کے تبادلے کے بعد کرکڑڈوما کورٹ میں سزا سنائی گئی۔
اس سے قبل، 21 دسمبر، 2020 کو، این آئی اے عدالت نے اندرابی اور اس کی دو ساتھیوں کے خلاف تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت الزامات طے کیے تھے، جن میں سیکشن 120 بی، 121، 121 اے، 124 اے، 153 بی اور 505 شامل ہیں، اس کے علاوہ غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کی متعلقہ دفعات بھی شامل تھیں۔
این آئی اے کی چارج شیٹ کے مطابق، ملزم نے مبینہ طور پر علیحدگی پسند اور بھارت مخالف بیانیے کو فروغ دینے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر (اب 'ایکس' کے نام سے جانا جاتا ہے)، فیس بک اور یوٹیوب کا استعمال کیا۔ ایجنسی کے مطابق، اس کے علاوہ تقاریر اور اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے ملزمین نے پاکستان میں مقیم چینلز سمیت دیگر ٹیلی ویژن چینلز کا استعمال کیا۔
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